Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, chủ tịch tỉnh chỉ đạo tổng rà soát văn bản pháp luật

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, TP.HCM - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Theo công điện, việc thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược. Mục tiêu là góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, khắc phục triệt để các nội dung chồng chéo, vướng mắc, mâu thuẫn, quy định không rõ ràng làm phát sinh chi phí xã hội.

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh chịu trách nhiệm tổng rà soát

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành và chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt đầy đủ, nghiêm túc ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ này. Kịp thời chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện tổng rà soát.

Thành lập tổ công tác của bộ, ngành, địa phương triển khai, phối hợp hiệu quả và huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, công chức. Ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện, coi trọng việc lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động, tăng ứng dụng công nghệ số.

Trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản. Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phải chỉ rõ từng văn bản, từng điều khoản, từng nội dung cần xử lý, phương án xử lý rõ ràng.

Các bộ trưởng, trưởng ngành khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng, ban hành hướng dẫn nội dung thực hiện rà soát và đề xuất xử lý văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp và thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, khả thi chủ trương, đường lối.

Tại công điện, Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Trong đó, VCCI và Hội Luật gia Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội liên quan có trách nhiệm truyền thông, huy động các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, cộng đồng doanh nghiệp... cho ý kiến chuyên sâu và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Công khai bộ ngành chậm tiến độ, không đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục

Cùng đó, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng ký công văn số 423 gửi các bộ trưởng, trưởng ngành về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo báo cáo đến ngày 18-4 đã có 16/16 bộ ngành gửi phương án phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục và điều kiện kinh doanh.

Trong đó, ba bộ đề xuất phương án đạt tất cả các chỉ tiêu theo yêu cầu, gồm các bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp. Có ba bộ gồm Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ chưa có chỉ tiêu nào đạt yêu cầu.

Ngoài ra, một số bộ có ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chưa đạt ở một số chỉ tiêu cắt giảm như: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các bộ ngành này chưa đạt tiêu chí yêu cầu cấp bộ thực hiện không quá 30% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục so với năm 2024.

Các bộ Công Thương, Nội vụ, Y tế chưa đạt tiêu chí về cắt giảm 50% chi phí tuân thủ thủ tục so với năm 2024; Bộ Dân tộc và Tôn giáo chưa gửi số liệu tiêu chí này.

Đối với tiêu chí cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, theo thống kê, các bộ chưa đạt yêu cầu gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Về tiêu chí cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, một số bộ chưa đạt yêu cầu như: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Tại công văn này, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các bộ ngành đạt yêu cầu, các bộ ngành khác khẩn trương hoàn thiện phương án để xây dựng nghị quyết của Chính phủ về nội dung này.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ