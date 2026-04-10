Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chính phủ luôn đặt ổn định vĩ mô là ưu tiên hàng đầu trong điều hành

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại thảo luận tổ sáng 10/4

Sáng 10/4, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, phát biểu thảo luận tại tổ xung quanh tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trực tiếp làm rõ nhiều nội dung trọng tâm, đặc biệt nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới, đi cùng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô như một nền tảng không thể thay thế.

Lắng nghe đa chiều, hướng tới cách tiếp cận mới

Trước hết, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, các thành viên Chính phủ đã "lắng nghe, tiếp thu rất kỹ" các ý kiến đóng góp từ đại biểu Quốc hội. Theo ông, sự đa dạng trong cách tiếp cận của các đại biểu đã tạo nên "bức tranh tổng thể đa chiều", phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ đồng tình với đề xuất đổi mới phương thức báo cáo trước Quốc hội theo hướng tinh gọn, dễ tiếp cận hơn. Thay vì nhiều báo cáo riêng lẻ, Thủ tướng đề cập đến việc cần xây dựng một báo cáo kinh tế - xã hội tổng thể, tích hợp đầy đủ các nội dung về đầu tư công, tài chính, ngân sách.

"Cách làm này giúp đại biểu tiết kiệm thời gian, dễ tiếp cận và có cái nhìn tổng thể hơn", Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời cho biết các số liệu chi tiết sẽ được chuyển sang phụ lục để thuận tiện tra cứu.

Thủ tướng cũng dẫn chứng với cách làm tại Đại hội Đảng XIV vừa qua, khi các báo cáo được tích hợp thành một tài liệu thống nhất. Theo Thủ tướng, đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh cần nâng cao hiệu quả quản lý và ra quyết định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng chúng ta cần tổng rà soát lại hệ thống quy định của pháp luật, của Quốc hội và Chính phủ để tiến tới đơn giản hóa, số hóa và ứng dụng công nghệ. "Chúng ta cần giúp đại biểu theo dõi, đánh giá nhanh và hiệu quả hơn", ông nói, đồng thời cho biết Chính phủ sẽ sớm báo cáo Quốc hội để điều chỉnh phù hợp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự họp tổ, cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Phòng và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 10/4

Đột phá thể chế là "con đường" cho cỗ xe kinh tế

Một trong những nội dung trọng tâm được Thủ tướng Lê Minh Hưng dành nhiều thời gian phân tích là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Đây là mục tiêu đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định trong Kết luận số 18, đồng thời đang được Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết triển khai.

Thừa nhận "thách thức là rất lớn", Thủ tướng Lê Minh Hưng vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng đạt được mục tiêu này nếu có sự đồng thuận cao từ hệ thống chính trị, sự đồng hành của Quốc hội, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

"Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đạt được mục tiêu này khi đã thống nhất cao về tư duy, nhận thức và hành động", Thủ tướng khẳng định.

Theo ông, các báo cáo của Chính phủ đã xác định rõ mục tiêu tăng trưởng cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đồng thời đưa ra hệ thống giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, để hiện thực hóa, cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược đã được xác định từ các kỳ Đại hội Đảng gần đây.

Đột phá đầu tiên được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh là thể chế. Ông ví thể chế như "con đường" để cỗ xe kinh tế vận hành. "Vẫn cỗ xe đó, nhưng có thể chế đồng bộ, giống như con đường được nâng cấp, chất lượng cao thì chúng ta có thể đạt được tốc độ cao hơn", Thủ tướng chia sẻ.

Trong năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu xử lý dứt điểm nhiều vấn đề tồn tại về thể chế. Trọng tâm là tổng rà soát hệ thống pháp luật, xây dựng chiến lược pháp luật trong kỷ nguyên mới, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là hoàn thành việc lập, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất trong quý II/2026.

Đáng chú ý, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xử lý các dự án tồn đọng. Theo ông, đây là nguồn lực lớn đang bị "đóng băng" do vướng mắc về pháp lý, đất đai, vốn.

"Trước khi chúng ta nói đến các động lực tăng trưởng mới, thì nguồn lực rất lớn đang tồn đọng tại các dự án. Nếu khơi thông được, đây sẽ là nguồn lực rất lớn đóng góp vào tăng trưởng", ông Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Chính phủ cũng dự kiến đề xuất sửa đổi các cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, đồng thời rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Huy động nguồn lực không thể thiếu khu vực tư nhân

Đột phá thứ hai là phát triển hạ tầng, với trọng tâm là các dự án chiến lược trong lĩnh vực giao thông, năng lượng và logistics. Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ đẩy mạnh đầu tư vào đường bộ, đường sắt, hàng không, cảng biển, đồng thời điều chỉnh Quy hoạch Điện VIII để đảm bảo an ninh năng lượng.

Song song với đó là đột phá về nguồn nhân lực. Theo Thủ tướng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là điều kiện tiên quyết để tận dụng cơ hội từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các chương trình đào tạo sẽ được thiết kế theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nền kinh tế.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu vốn đầu tư là rất lớn. Theo Thủ tướng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ này cần đạt khoảng 40% GDP, tương đương 38,5 triệu tỷ đồng.

Trong đó, vốn đầu tư công chỉ chiếm khoảng 20%, phần còn lại phải huy động từ khu vực tư nhân và nguồn vốn nước ngoài.

"Không có cách nào khác là phải có một hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, khuyến khích người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư", Thủ tướng nhấn mạnh. Điều này một lần nữa cho thấy vai trò then chốt của cải cách thể chế trong việc tạo niềm tin và thu hút dòng vốn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng

"Không chấp nhận tăng trưởng cao mà vĩ mô bất ổn"

Dù nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng cao, Thủ tướng nhiều lần khẳng định quan điểm nhất quán: Tăng trưởng nhưng không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô. "Xây nhà phải gia cố móng trước khi nâng tầng. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng nóng; tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô", Thủ tướng nói rõ.

Theo Thủ tướng, cái giá của bất ổn vĩ mô là rất lớn và có thể xóa đi những thành quả tăng trưởng trong ngắn hạn. Do đó, Chính phủ luôn đặt ổn định vĩ mô là ưu tiên hàng đầu trong điều hành.

Ông cho biết, Chính phủ luôn ý thức sâu sắc điều này; ngay trong những ngày qua đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan: Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công Thương… chủ động phối hợp, điều tiết, linh hoạt ứng phó với các biến động từ thị trường tiền tệ, xăng dầu thế giới để giảm thiểu tác động tiêu cực đến trong nước.

Cuối cùng, Thủ tướng nhận định, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề cho cả giai đoạn phát triển mới. Ông cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của đại biểu Quốc hội trong các phiên thảo luận tiếp theo để hoàn thiện các kế hoạch điều hành.

Thông điệp xuyên suốt được Thủ tướng gửi gắm là sự quyết tâm cao nhưng đi kèm với cách tiếp cận thận trọng, bài bản."Chúng ta đi nhanh nhưng phải đi chắc", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: phunuvietnam.vn