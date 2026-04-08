Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 8-4, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết trên với 480/480 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt).

Theo nghị quyết được thông qua, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng, giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Hiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo Hiến pháp, Chủ tịch nước là thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên.

Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh, quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới...

Tác giả: THÀNH CHUNG - NGỌC AN - TIẾN LONG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ