Thủ tướng Lê Minh Hưng: 6 nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu 4 trước những bài toán quốc phòng – an ninh chưa từng có tiền lệ

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các bộ ngành, địa phương; đại biểu Quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Quân khu 4 - tiền thân là Chiến khu 4, Liên khu 4 được thành lập ngày 15/10/1945. Theo các báo cáo, ý kiến phát biểu tại lễ kỷ niệm, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần "Phía trước là Nhân dân", từ năm 2015 đến nay, toàn Quân khu đã huy động gần 300.000 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.200 lượt phương tiện các loại, tìm kiếm, cứu nạn gần 2.000 người, cứu sống 154 người bị lũ cuốn trôi. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành xuất sắc "Nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình", trở thành biểu tượng cao đẹp để toàn quân, toàn dân học tập và noi theo.

Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghị thức chào cờ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 02 Huân chương Sao Vàng, 03 Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 01 Huân chương Chiến công hạng Ba. Toàn Quân khu có 1.047 tập thể và 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 16.065 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nhiều đồng chí cán bộ đã trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Ngày 13/02/2026, Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để lực lượng vũ trang Quân khu vững bước, viết tiếp trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của tinh thần yêu nước

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 4 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, địa bàn Quân khu 4 có vị trí đặc biệt quan trọng về quân sự, quốc phòng, an ninh. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của tinh thần yêu nước, giàu truyền thống cách mạng, nơi hun đúc ý chí quật cường, bất khuất, lòng trung nghĩa và đức hy sinh; kiên trung với Đảng, sắt son với Tổ quốc, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; đoàn kết gắn bó, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, anh dũng chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trong kháng chiến chống Pháp, Quân khu 4 là "căn cứ địa cách mạng vững chắc thứ hai của cả nước". Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã phát huy truyền thống quê hương "Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường", "Bình - Trị - Thiên trung dũng", cùng với Nhân dân vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, phát động chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lâu dài; góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân khu 4 là "tuyến đầu lửa đạn" của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, cùng lúc thực hiện "bốn nhiệm vụ trên cả ba chiến trường". Trực tiếp đối đầu giữa ta và địch, trở thành chiến trường ác liệt, quân và dân Khu 4 đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng; vừa anh dũng chiến đấu giải phóng quê hương, bảo vệ thành quả cách mạng, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần to lớn vào Chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng Quân khu "tinh, gọn, mạnh"; tiên phong trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh, làm tròn nghĩa vụ quốc tế thủy chung, son sắt với bạn Lào.

"Lịch sử đã trao cho Quân khu 4 những thử thách đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng chính trong lửa đạn, quân và dân Khu 4 đã phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng bản lĩnh của những con người biến gian khổ thành ý chí, biến mất mát thành sức mạnh, biến đau thương thành hành động cách mạng", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ, với những chiến công, thành tích đạt được trong hơn 80 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương và phần thưởng cao quý. Để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã quyết định phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Quân khu 4.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Quân khu 4 cho Quân đôi nhân dân Việt Nam anh hùng, cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

6 nhiệm vụ trọng tâm trước những bài toán chưa từng có tiền lệ

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ lớn hơn nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, ngoài dự báo. Sự cạnh tranh giữa các cường quốc và các hình thái chiến tranh công nghệ mới đang đặt ra những bài toán quốc phòng – an ninh chưa từng có tiền lệ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tập trung thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bối cảnh đó đòi hỏi những yêu cầu cao hơn đối với nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói riêng. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 4 tập trung thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc quan điểm, tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân khu lần thứ XII. Làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về các chủ trương, đối sách, giải pháp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân khu 4 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ hai, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, hiệu quả; nâng cao chất lượng huấn luyện, làm chủ vũ khí, trang bị và phương thức tác chiến hiện đại.

Thứ ba, đặc biệt coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quân khu. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Thứ tư, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hiện đại hóa quân đội không chỉ là trang bị mới, mà còn là tư duy mới, cách tổ chức mới, phương pháp chỉ huy mới, năng lực thích ứng mới. Chú trọng nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của lực lượng vũ trang Quân khu.

Thứ năm, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, phương pháp công tác khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam - Lào; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, hai đất nước, hai quân đội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Mỗi giai đoạn lịch sử, Quân khu 4 có trọng trách khác nhau, nhưng có một điều không thay đổi, đó là niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân vào bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức chiến đấu và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân của lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống anh hùng, vẻ vang hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 4 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc vùng đất miền Trung và Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Tác giả: Hà Văn

Nguồn tin: baochinhphu.vn