Nghệ An: Tháo dỡ ki-ốt tại điểm “nóng” tệ nạn xã hội, khai phá tiềm năng du lịch biển

Chính quyền địa phương kiểm tra công tác tháo dỡ ki-ốt biển Hòn Câu. Ảnh Hải Châu.

Giải toả "phố đèn đỏ" nổi tiếng một thời ở Nghệ An

Nhân lúc thời tiết thuận lợi, UBND xã Hải Châu (Nghệ An) và các đơn vị liên quan tiếp tục công tác tháo dỡ các ki-ốt xuống cấp tại dọc bãi biển Hòn Câu thuộc địa phận của địa phương.

Ông Trần Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết, việc giải tỏa các công trình này bắt đầu triển khai từ ngày 13/4, thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, cho đến nay đã tháo dỡ 1/4 số ki-ốt dọc bãi biển Hòn Câu.

Hàng chục năm trước, khu vực biển Hòn Câu được biết đến như một điểm nóng về các hoạt động kinh doanh thiếu lành mạnh. Những ki-ốt mọc lên san sát, ban đầu phục vụ mục đích buôn bán nhỏ lẻ, nhưng dần dần bị biến tướng, trở thành nơi tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội.

Cụm từ "phố đèn đỏ" xuất hiện không chỉ là cách gọi mang tính hình tượng mà còn phản ánh thực trạng đáng lo ngại về an ninh trật tự tại đây. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh địa phương, đời sống người dân xung quanh cũng như tâm lý của du khách khi ghé thăm.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan, hoạt động mại dâm từng bước được xóa bỏ.

Tại đây có hơn 140 ki-ốt được xây dựng phục vụ “dịch vụ vui vẻ” cho khách làng chơi. Ảnh Hải Châu.

Tuy nhiên, cũng vì thế, các ki-ốt kinh doanh dịch vụ giải khát, ăn uống, nhà nghỉ lần lượt đóng cửa, bỏ hoang dẫn tới xuống cấp, khiến diện mạo bờ biển này trở nên nhếch nhác.

Năm 2022, UBND xã Diễn Hải cũ cũng đã lên kế hoạch giải tỏa dãy ki-ốt này, đồng thời thông báo cho các hộ dân tự giải tỏa nhưng phần lớn người dân không chấp hành.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu, những công trình này đã hư hỏng, xuống cấp không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn tác động đến môi trường và không gian phát triển chung của khu vực ven biển.

Vì vậy, việc tổ chức tháo dỡ, giải tỏa là bước đi cần thiết, thể hiện quyết tâm của địa phương trong công tác chỉnh trang, lập lại trật tự và tạo dựng diện mạo mới cho tuyến biển. "Chúng tôi đang huy động nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành việc giải tỏa hơn 140 ki-ốt trước nghỉ lễ 30/4-1/5", Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu thông tin.

Bởi vậy, chính quyền quyết tâm tháo dỡ tạo nên diện mạo mới. Ảnh Hải Châu.

Kêu gọi nhà đầu tư vào khai phá tiềm năng du lịch biển

Lãnh đạo UBND xã Hải Châu cho biết, phần lớn các ki-ốt ở đây đều đã dừng hoạt động, chỉ một số người dân địa phương còn tận dụng ki-ốt để làm kho chứa đồ nghề đi biển.

Công tác tháo dỡ được triển khai với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng. Các bước thực hiện được tiến hành theo đúng quy trình, đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, chính quyền đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ, đồng thời đưa ra các phương án hỗ trợ phù hợp. Nhờ đó, một bộ phận người dân đã đồng thuận, góp phần giúp quá trình diễn ra thuận lợi hơn.

Sau khi thực hiện xong, địa phương sẽ kêu gọi nhà đầu tư để phát triển kinh tế biển. Ảnh Hải Châu.

"Việc tháo dỡ các ki-ốt không chỉ giúp giải phóng mặt bằng, trả lại không gian thông thoáng cho khu vực mà còn góp phần cải thiện tình hình an ninh trật tự. Sau khi các công trình vi phạm bị dỡ bỏ, cảnh quan đô thị trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương quy hoạch lại khu vực theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài", đại diện xã cho biết thêm.

Bãi biển xã Hải Châu còn khá hoang sơ, hằng ngày nơi đây vẫn có lượng lớn người dân đổ về tắm mát, vui chơi. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực tìm nhà đầu tư mới về đầu tư để thu hút du khách.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nếu được thực hiện một cách đồng bộ, có lộ trình và đi kèm với các chính sách hỗ trợ phù hợp, đây sẽ là cơ hội để khu vực này "lột xác", trở thành một không gian sống an toàn, lành mạnh.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn