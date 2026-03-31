Thủ tướng: Có giải pháp bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Trong bối cảnh thị trường năng lượng quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng quốc gia, việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trong đó, phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ bổ sung nguồn điện tại chỗ, tăng cường tính linh hoạt của hệ thống điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phấn đấu đạt 10% cơ quan công sở, 10% hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Để thực hiện mục tiêu trên, Thủ tướng yêu cầu quản lý nhu cầu sử dụng điện, sử dụng điện tiết kiệm và phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Bao gồm đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, ưu tiên lắp đặt tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình; khuyến khích lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, sử dụng điện trong giờ cao điểm, có kế hoạch triển khai cụ thể. Loại bỏ các thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất thấp; quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng.

Tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng và chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời. Tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, các doanh nghiệp sản xuất.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu đạt mục tiêu có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà.

Có cơ chế, chính sách thúc đẩy các hoạt động, chương trình về quản lý phía nhu cầu, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, huy động nguồn điện dự phòng. Kịp thời nghiên cứu hoàn thiện, trình Thủ tướng xem xét việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện phù hợp với khả năng kỹ thuật, điều kiện kinh tế và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ.

Bố trí ngân sách thực hiện hỗ trợ việc lắp đặt

Về việc này, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các cơ quan có giải pháp phù hợp trong việc bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho thực hiện chính sách hỗ trợ về điện mặt trời mái nhà; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đề xuất đầu mối tín dụng để thực hiện chính sách, đảm bảo thuận lợi cho người dân và tuân thủ quy định pháp luật liên quan; hoàn thành trong tháng 4-2026.

Các bộ ngành phối hợp với UBND cấp tỉnh để có giải pháp phù hợp về ngân sách, hỗ trợ tín dụng lắp đặt điện mặt trời mái nhà và BESS tại tòa nhà công sở, tại các hộ gia đình; hỗ trợ tín dụng xanh/tín dụng ưu đãi cho hộ gia đình và doanh nghiệp lắp đặt điện mặt trời mái nhà và BESS.

Các đơn vị liên quan ban hành và triển khai kế hoạch phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh và kế hoạch thực hiện.

Công bố công khai quy trình, thủ tục, đầu mối tiếp nhận và giải quyết; tuyên truyền người dân tham gia lắp đặt. Nghiên cứu, báo cáo hội đồng nhân dân cấp tỉnh kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện theo thẩm quyền.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị kinh doanh điện trên các địa phương tăng cường vận động, hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về lắp đặt, đấu nối, để các hộ tiêu thụ điện lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện.

Chỉ thị cũng yêu cầu các bộ ngành liên quan nghiên cứu cơ chế tài chính cho phép EVN hạch toán vào giá thành các chi phí hợp lý, hợp lệ để thực hiện các chương trình quản lý phụ tải điện (DSM) và tiết kiệm điện.

Có cơ chế chính thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ năng lượng thông qua hoạt động của các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO); nghiên cứu xây dựng và hình thành quỹ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả...

