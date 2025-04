Cùng thời điểm, tại 34 tỉnh, thành trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, tại 26 điểm cầu trên cả nước, 80 dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng nông nghiệp, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục, nhà ở, nhà ở xã hội, khu đô thị, khu công nghiệp…được đồng loạt khởi công, khánh thành hôm 19/4 sẽ góp phần kiến tạo những không gian phát triển mới, tạo nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

80 dự án được tổ chức khởi công, khánh thành trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó tổng vốn khởi công 305.000 tỷ, tổng vốn các dự án khánh là 140.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước là 185.000 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách là 260.000 tỷ đồng. Trong đó, có 40 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; 12 dự án xây dựng công nghiệp và dân dụng, 12 dự án giáo dục, 9 dự án văn hóa xã hội, 5 dự án y tế cộng đồng và 2 dự án công trình thủy lợi.

Thủ tướng chủ trì lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà nhấn mạnh: "Dự án, công trình được lựa chọn tổ chức khởi công, khánh thành hôm nay là thành quả và minh chứng của khát vọng phát triển, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhằm xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hiện đại”.

Về đường bộ cao tốc, việc đưa vào khai thác 06 Dự án thành phần (đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Bùng - Vạn Ninh; Vân Phong - Nha Trang; Bến Lức - Long Thành và Biên Hòa – Vũng Tàu) ngày 19/4, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước được đưa vào khai thác là 2.268km; trong đó có 04 Dự án đã hoàn thành về đích vượt tiến độ từ 6-9 tháng.

Về hạ tầng hàng không, nhiều dự án trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài... đã và đang được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Đặc biệt, hôm nay, Nhà ga hành khách T3 đạt chuẩn quốc tế, công suất thiết kế 20 triệu hành khách/năm cũng đã được hoàn thành để vận hành đồng bộ, hiệu quả, phục vụ khai thác nội địa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà

Về phát triển đô thị và nhà ở, hàng loạt công trình, dự án đã được tập trung triển khai nhằm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, điển hình như việc đưa vào khai thác, sử dụng các tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, Bến Thành - Suối Tiên; khởi công đường vành đai 3.5 thủ đô Hà Nội, khu đô thị lấn biển Cần Giờ... Về phát triển hạ tầng năng lượng, các dự án được khởi công trung phát triển các nguồn điện sạch như nhiệt điện khí, điện tái tạo, điện hạt nhân, nhằm tận dụng tốt hơn lợi thế về địa hình, địa lý của đất nước.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh: Thái Nguyên, Đắc Lắk, Cà Mau,… bày tỏ hưởng ứng lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia hôm 19/4; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực, cố gắng đưa dự án được khởi công hoàn thành, về đích đúng và vượt tiến độ, đảm bảo phục vụ yêu cầu cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, nhấn mạnh khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của cả dân tộc đã trở thành hiện thực với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cách đây 50 năm. Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã làm cho mọi người, mọi nhà thỏa lòng mong ước sau nhiều năm kháng chiến, kiến quốc anh dũng mà kiên cường; hy sinh, mất mát nhưng đầy kiêu hãnh và tự hào.

“Chặng đường 50 năm thống nhất đất nước không chỉ là hành trình để chúng ta ghi nhớ những trang sử hào hùng của dân tộc, chiêm nghiệm những bài học kinh nghiệm, mà còn ghi lại quá trình phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, nhìn lại để tiến xa hơn, cùng hướng tới tương lai với hào khí, niềm tin và động lực mãnh liệt, sắt son, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc, đất nước ta”, Thủ tướng Pham Minh Chinh nhấn mạnh.

Lễ công bố triển khai thí điểm giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt chỉ đạo, tập trung các nguồn lực, tháo gỡ mọi nút thắt, hóa giải mọi điểm nghẽn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành sớm các dự án trọng điểm ngay trong năm 2025 như: 5 dự án đường bộ cao tốc với chiều dài 227km hoàn thành/thông xe, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác đạt 2.268km; Hồ chứa nước Krong Pách Thượng (Đắk Lắk) phục vụ tưới tiêu cho trên 14 nghìn héc-ta và cấp nước sinh hoạt cho hơn 100 nghìn hộ dân; Trung tâm Y tế quân - dân y huyện Côn Đảo, Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn và đưa vào sử dụng một số công trình giáo dục, y tế, văn hóa...

Thủ tướng bày tỏ đặc biệt vui mừng khi chứng kiến Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đúng dịp lễ trọng đại của đất nước, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch.

“Các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành ngày hôm nay trên khắp mọi miền đất nước đều là những dự án quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc kiến tạo những không gian phát triển mới, tạo nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng, không ngừng cải thiện đời sống người dân, là nền tảng vững chắc để đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển mạnh mẽ. Tôi kỳ vọng, đây sẽ là những công trình quan trọng, những công trình có tính “biểu tượng” góp phần định vị hình ảnh Việt Nam “Độc lập - Hòa bình - Thống nhất - Tự cường - Hạnh phúc - Ấm no - Văn minh - Thịnh vượng” trên bản đồ thế giới" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng khẳng định, việc khánh thành và khởi công các công trình hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều khía cạnh về cả kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh - quốc phòng và hội nhập quốc tế; khẳng định giá trị văn hóa của Việt Nam "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả cụ thể, đo lường, lượng hóa, cân đong đo đếm được", góp phần tạo môi trường đầu tư hấp dẫn đối với doanh nghiệp, người dân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thể hiện khát vọng, tự tin, bản lĩnh, giá trị cốt lõi con người Việt Nam, bản lĩnh kiên cường với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Với tinh thần “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân”, để có được những kết quả vừa qua, Thủ tướng nêu “6 bài học kinh nghiệm quý báu”, trong đó có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành sát sao của các cấp, các ngành, các địa phương; sự đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với tinh thần “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”; sự hiệp đồng, phối kết hợp giữa các lực lượng; giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương; giữa Nhà nước với nhân dân; giữa doanh nghiệp Nhà nước với doanh nghiệp tư nhân. Đó còn là bài học về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, nỗ lực cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà và khơi dậy lòng tự hào dân tộc; kịp thời động viên, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trên công trường, vận động người dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng triển khai các dự án.

Thủ tướng biểu dương cán bộ, công chức, người lao động, công nhân, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, các địa phương, tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, khắc phục các khó khăn, thời tiết bất lợi, phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết; làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”… huy động mọi nguồn lực, trang thiết bị, máy móc, áp dụng những giải pháp kỹ thuật hiện đại để đưa các dự án vào vận hành, khai thác trong thời gian qua và ngày hôm nay.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn những người dân đã tình nguyện nhường đất, dời nhà, di chuyển nơi thờ tự, mồ mả để triển khai thực hiện các dự án.

Đối với các công trình, dự án khánh thành ngày 19/4, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương là cơ quan chủ quản các dự án và các chủ đầu tư khẩn trương tổ chức vận hành, khai thác để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là những gia đình đã nhường đất cho Dự án, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn, an cư lạc nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương huy động thiết bị, nhân lực để triển khai thi công ngay các dự án, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, không đội vốn, sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Các địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng; hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu giải quyết nhanh các thủ tục về mỏ vật liệu, đổ thải để chủ động triển khai dự án đúng kế hoạch, mục tiêu. Quá trình triển khai dự án, đề nghị thực hiện “3 có, 2 không”, trong đó “3 có” có lợi cho Nhà nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp; “2 không” không tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã dự lễ công bố triển khai thí điểm giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học phục vụ làm thủ tục lên tàu bày do các đơn vị của Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Tác giả: Lại Hoa - Hà Khánh

Nguồn tin: Báo VOV