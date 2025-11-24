Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thăm, làm việc tại Công an xã Vạn An và Công an phường Trường Vinh

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ động viên chỉ huy, CBCS Công an xã Vạn An và Công an phường Trường Vinh.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ và các đồng chí trong Tổ công tác thuộc Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Công an.

Công an tỉnh Nghệ An có Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tiếp Đoàn công tác có các đồng chí Phan Đức Đồng, Chủ tịch HĐND phường Trường Vinh; Nguyễn Thạc Âu, Chủ tịch HĐND xã Vạn An; chỉ huy, CBCS hai đơn vị và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Báo cáo tình hình công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn của Công an xã Vạn An cho thấy, trong năm 2025, đơn vị đã điều tra, khám phá 12/12 vụ xâm phạm TTXH (đạt tỷ lệ 100%), bắt giữ, xử lý 24 đối tượng; phát hiện 5 vụ, 20 đối tượng đánh bạc; 18 vụ, 23 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường; khởi tố 6 vụ, 6 bị can phạm tội về ma túy… Công tác quản lý hành chính về TTXH tiếp tục duy trì hiệu quả; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh với nhiều mô hình bước đầu phát huy tác dụng và đang được nhân rộng…

Đối với Công an phường Trường Vinh, thời gian qua đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương để tham mưu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý ổn định các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”. Đơn vị cũng triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ an toàn hơn 20 đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Song song với đó, Công an phường đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng ổ nhóm, xã hội đen.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng quà đến Công an xã Vạn An và Công an phường Trường Vinh.

Đặc biệt, sau khi vận hành tổ chức bộ máy mới, đơn vị đã đấu tranh, khám phá 16 vụ án lớn, được dư luận quan tâm, UBND tỉnh, Công an tỉnh nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với cải cách hành chính được đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong phục vụ nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Công an xã Vạn An, Công an phường Trường Vinh và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến ANTT tại cơ sở theo đúng phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Mỗi CBCS cần nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở để xây dựng trở thành lực lượng đắc lực, là “cánh tay nối dài” của Công an cơ sở trong bảo đảm ANTT. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS Công an xã, phường đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý từ sớm những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT ở cơ sở; triển khai thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng quà đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Vạn An và phường Trường Vinh.

Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo, trộm cắp, ma túy, sử dụng công nghệ cao, tội phạm qua không gian mạng, xây dựng môi trường thật sự văn minh, an ninh, an toàn, lành mạnh, trật tự, kỷ cương, trước mắt là trong dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026.

Đồng chí Thứ trưởng cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh đặc biệt quan tâm hơn nữa đến các địa bàn tiềm ẩn phức tạp về ANTT; có chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS; trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và kinh phí để Công an phường, xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn lực lượng Công an cơ sở kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng đào tạo kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và truyền đạt những kinh nghiệm trong công tác thực tế, nhất là kỹ năng giao tiếp, vận động quần chúng, kỹ năng dân vận, làm việc với nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật…

Dịp này, đồng chí Thứ trưởng đã tặng quà đến Công an xã Vạn An, Công an phường Trường Vinh và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm động viên, ghi nhận những đóng góp quan trọng của các lực lượng tuyến đầu trong giữ gìn sự bình yên địa bàn.



Tác giả: Ngọc Anh - Xuân Duy

Nguồn tin: cand.com.vn