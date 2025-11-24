Nghệ An điều chỉnh quy hoạch Khu D - Khu công nghiệp Nam Cấm, tỷ lệ 1/2000

Ảnh minh hoạ.



UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3594/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu D - Khu công nghiệp Nam Cấm.

Theo nội dung điều chỉnh, mặt cắt ngang đường RD-12 được tăng bề rộng kênh giữa từ 34 - 38m, đồng thời giảm bề rộng vỉa hè hai bên từ 10 - 8m, nhưng tổng bề rộng mặt cắt đường vẫn giữ nguyên 70m. Một số diện tích đất sản xuất công nghiệp và kho bãi tại các lô B4-1, B4-2, B4-3 được hoán đổi thành đất cây xanh và đất khu dịch vụ, sắp xếp lại thành các lô mới với tầng cao tối đa tăng từ 5 lên 10 tầng đối với các lô dịch vụ DV.02, DV.03A, DV.03B, DV.04, DV.05.

Bên cạnh đó, các lô đất giao thông, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật cũng được điều chỉnh, gộp lại hoặc chuyển đổi giữa các lô HTKT, CXCD, MNC, RD-8 nhằm đảm bảo sự đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Các nội dung khác được thực hiện theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 01/11/2024 của UBND tỉnh, trong đó các chỉ tiêu và thông số kỹ thuật liên quan được tích hợp để phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

UBND tỉnh giao Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan công bố công khai, cập nhật các nội dung điều chỉnh cục bộ và tổ chức triển khai quy hoạch theo đúng quy định. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong quá trình quản lý và triển khai, các cơ quan quản lý sẽ kiểm soát chặt chẽ, kịp thời khắc phục các phát sinh, đảm bảo việc xây dựng các dự án liên quan phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu Khu D - Khu công nghiệp Nam Cấm cũng như các điều chỉnh cục bộ đã được phê duyệt.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với các cơ quan liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) từ việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cùng các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh và UBND xã Thần Lĩnh sẽ hướng dẫn và giám sát chủ đầu tư thực hiện dự án đúng quy hoạch, sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo đầy đủ nghĩa vụ tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật.

Tác giả: Trúc Ninh

Nguồn tin: doanhnhan.baophapluat.vn