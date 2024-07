Thủ khoa khối C00 trường THPT DTNT là người đầu tiên của bản vào đại học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Lương Thị Thúy - học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An (Nghệ An) xuất sắc đạt 29 điểm. Ảnh NVCC.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Lương Thị Thúy - học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An (Nghệ An) xuất sắc đạt 29 điểm và trở thành thủ khoa khối C00 (Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,75, Địa lí 10) toàn trường. Dù ước chừng được điểm số sau thi, song việc trở thành thủ khoa với nữ sinh vẫn khá bất ngờ.

Nhà cách trường hơn 200 km

Những ngày cuối tháng 7, không khí tại bản Cha Hìa, xã Xiêng My (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) trở nên náo nhiệt hơn ngày thường. Bởi trong làng, người trẻ chỉ học đến hết THCS hoặc THPT là đi làm. Do vậy khi nghe tin em Lương Thị Thúy đạt thành tích thủ khoa của trường và xét tuyển vào đại học, ai cũng vui mừng.

Thúy tâm sự: “Sau khi em biết điểm thi, người dân trong bản đều đến chia vui hoặc khi nhìn thấy em đi ngoài đường, mọi người đều gọi lại để chúc mừng. Trong bản, em là người đầu tiên theo học đại học”.

Nhà cách trường hơn 200km, suốt ba năm qua, số lần về nhà của cô gái người dân tộc Thái đếm trên đầu ngón tay. Có năm, Thúy chỉ về nhà 1 - 2 lần nên em luôn cố gắng lấy thành tích học tập để bù đắp những khó khăn, thiếu thốn mà người miền núi phải trải qua.

Thúy cho biết, khoảng thời gian mới vào lớp 10, không ít lần em cảm thấy tủi thân và muốn bỏ cuộc, nhưng nhờ thầy cô giáo và bạn bè luôn bên cạnh, đưa ra lời khuyên, em dần lấy lại động lực, tiếp tục hành trình theo đuổi con chữ.

“Khi bước vào môi trường nội trú, em và các bạn đều phải tự làm hết mọi việc, từ giặt quần áo, dọn vệ sinh, sắp xếp phòng ở cho đến chăm sóc bản thân. Chưa kể, em phải tập làm quen với môi trường mới, bạn bè mới, mọi thứ khác xa hoàn toàn so với những gì em trải qua trước đây”, nữ sinh kể lại.

Biết cuộc sống gia đình còn khó khăn, Thúy rất chăm chỉ học hành. Thời gian về nhà, em thường phụ bố mẹ làm nương rẫy, dạy các em học bài và tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.

Thúy trải lòng: “Nhiều lúc bản thân cảm thấy áp lực và khó khăn, em không dám gọi điện tâm sự cùng bố mẹ, vì sợ mọi người ở nhà lo lắng. Thay vào đó, em chọn cách đi chơi cùng bạn bè hoặc xem phim, nghe nhạc”.

Lương Thị Thúy (bên phải) cùng bạn của mình. Ảnh NVCC.

Bí kíp đạt điểm cao

Để thực hiện ước mơ làm cô giáo, trong những năm cấp ba, nữ sinh người dân tộc Thái luôn chăm chú nghe thầy cô giảng, chuẩn bị bài trước khi lên lớp và xây dựng phương pháp học tập đúng đắn.

Thúy thừa nhận, việc tự học rất quan trọng: “Bản thân em không hay thức khuya học bài, mỗi buổi tối em chỉ dành khoảng 4 tiếng tự học, nhưng một khi đã học thì em học rất nghiêm túc, ôn tập bài nào nắm vững kiến thức bài đó. Thời gian gần thi, em dành toàn bộ thời gian trò chuyện cùng bạn bè, giúp bản thân thoải mái”.

Được biết, sau khi xem bộ phim tài liệu liên quan đến chiến thắng Chiến dịch Hồ Chí Minh vào năm 9 tuổi, Thúy nhận thấy bản thân có niềm yêu thích đặc biệt đối với môn Lịch sử. Thời gian sau này, mỗi khi tìm hiểu kiến thức về môn học, em cảm thấy rất vui.

Nữ thủ khoa khối C00 cho biết, để học tốt môn Lịch sử, trước hết cần phải có đam mê và trong quá trình học, em thường chia sự kiện gắn với từng mốc thời gian cụ thể, nhớ từ khóa quan trọng.

“Môn Lịch sử là môn em tự tin nhất trước khi bước vào phòng thi, nhưng do tâm lý không ổn định, em bất cẩn chữa câu đúng thành câu sau. Giá như em để nguyên đáp án, có lẽ em đã đạt mức điểm tuyệt đối”, Thúy nói.

Riêng môn môn Ngữ văn, Thúy chú trọng đọc nhiều sách để lời văn trở nên trau chuốt và hay hơn. Còn môn Địa lí, nữ sinh chủ yếu học trên lớp, tập trung nghe cô giảng bài.

“Với cách học này, em có thể nắm vững kiến thức cơ bản. Về nhà, em chỉ cần tìm thêm đề ôn luyện, áp dụng phần kiến thức đã học. Ngoài ra, nếu phần nào bản thân không hiểu, em đều chủ động hỏi thầy cô và bạn cùng lớp”, Thúy chia sẻ.

Cô Nguyễn Khánh Ly - giáo viên Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An, chủ nhiệm Thúy không quá bất ngờ với màn thể hiện của học trò. Trong quá trình học hàng ngày, Thúy không chỉ chăm chỉ, em còn có tư duy giải đề, tiếp thu kiến thức rất tốt.

“Bản thân tôi luôn tin và yên tâm về học trò của mình. Học trên lớp hay về khu nội trú, Thúy cũng đều tự giác học bài, không bao giờ để thầy cô nhắc nhở. Khi gặp bài khó, em cố gắng mày mò, nghiên cứu bằng mọi cách để làm được.

Với tổng điểm 29 và điểm 10 môn Địa lí, tôi hi vọng các em học sinh phía sau sẽ lấy đây làm động lực, phấn đấu đạt thành tích tương tự và thậm chí cao hơn nữa”, cô Ly bày tỏ.

Đây cũng là năm đầu tiên lớp cô Ly chủ nhiệm có đến 3 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa toàn trường khối C00 và nhiều bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối. “Thành tích của học trò, chính là nguồn động lực để tôi và thầy cô dưới mái Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ tiếp tục sự nghiệp trồng người”, cô Ly nói.

Tác giả: Ngô Chuyên - Tuyết Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn