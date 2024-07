Thủ khoa khối A trường làng có nguy cơ lỡ đại học vì hoàn cảnh quá éo le

Dù đạt điểm cao nhưng em Hóa có thể không đi học đại học vì hoàn cảnh quá éo le.

Thương cậu học trò đạt 27,55 điểm khối A có nguy cơ lỡ giảng đường đại học vì hoàn cảnh quá éo le.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ thường xuyên đau yếu, dù cố gắng nỗ lực để phát triển kinh tế nhưng vì lo cho con cái học hành và chạy chữa bệnh tật nên gia đình của em Trần Thế Hóa (thôn Bắc Mỹ, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cứ quẩn quanh trong vòng xoáy của sự nghèo khó. Dù được các cấp ngành quan tâm, hỗ trợ nhưng chưa khi nào họ thoát được khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương.

Là những đứa trẻ hiểu chuyện, nhận thức được sự khó khăn, vất vả của bố mẹ, ngay từ nhỏ, chị em Hóa luôn chăm chỉ học hành, đặt hy vọng về tương lai tươi sáng. Chính vì vậy, suốt quá trình học tập, các em luôn là tấm gương về sự vượt khó được bạn bè, thầy cô và xóm làng khâm phục.

Với ước mơ sau này trở thành kỹ sư ngành vi mạch bán dẫn, em Trần Thế Hóa đã không ngừng cố gắng trên con đường tri thức, ngày đêm miệt mài đèn sách để có thể đặt nguyện vọng vào trường Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải Hà Nội.

Với ước mơ trở thành kỹ sư tương lai, suốt quá trình học tập Hóa không ngừng nỗ lực vươn lên hoàn cảnh.

Mọi nỗ lực của em được khẳng định tại kết quả tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, khi tổng số điểm xét tuyển khối A của Hóa là 27,55 (trong đó Toán 8,8; Lý 9 và Hóa 9,75). Với số điểm này, em trở thành thủ khoa khối A của Trường THPT Đồng Lộc, gần như chắc chắn giành một suất vào trường đại học em mơ ước.

Thế nhưng, khi em gần đặt chân đến ngưỡng cửa của giảng đường đại học thì tai ương liên tục ập đến với gia đình. Chỉ vài tháng trước, mẹ của Hóa thường xuyên bị những cơn đau hành hạ, khi đến viện thăm khám thì gục ngã khi biết bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

Ngày con trai sắp đặt chân vào cánh cổng trường đại học thì bà Niêm phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, thương con có nguy cơ lỡ giảng đường nên bà Niêm suốt ngày rơi nước mắt.

Không những thế, người bố vốn là trụ cột gia đình, làm nghề mộc cũng bị lao phổi chuyển biến nặng. Nay xưởng mộc nhỏ của gia đình cũng ngừng hoạt động, máy móc nằm im lìm, chỉ còn mấy vật dụng khách đặt chưa xong nên Hóa đang cố gắng thay bố hoàn thiện để giao cho họ.

Trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, từng dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của bà Nguyễn Thị Niêm (mẹ của Hóa), hiện tại bản thân không có tiền đi xạ trị nên bà phải uống thuốc nam để cầm cự. Còn bố thuốc của bố Hóa cũng ngày có ngày không.

Bà Niêm cũng cho hay, dù đau đớn, khó khăn vợ chồng bà vẫn cam chịu nhưng lo nhất là tương lai của chị em Hóa rồi không biết sẽ đi về đâu. Dù được xóm làng, mọi người động viên nhưng suốt những đêm ròng nước mắt cứ không ngừng chảy.

Hóa bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình khi bố mẹ đều mang trọng bệnh.

Với hoàn cảnh hiện tại, Hóa bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình, ngoài hoàn thiện các sản phẩm mộc đang dang dở của bố, em lại lo việc nhà, nấu ăn, thuốc thang cho đấng sinh thành.

Thương hoàn cảnh cậu học trò của mình, cô Nguyễn Thị Mơ (giáo viên chủ nhiệm của Hóa) thỉnh thoảng ghé đến động viên, ngoài ra cũng kêu gọi bạn bè, thầy cô trong trường hỗ trợ phần nào khó khăn hiện tại của gia đình Hóa.

“Hóa là một học sinh rất chăm ngoan, là đầu tàu trong mọi hoạt động của lớp, của trường. Mặc dù đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa rồi nhưng với hoàn cảnh hiện tại, cánh cửa vào đại học của em gặp rất nhiều khó khăn”, cô Mơ nói.

Thương cậu học trò có hoàn cảnh éo le, cô Mơ thường xuyên đến chia sẻ, động viên.

Thầy Trần Đức Tài – Phó hiệu trưởng Trường THPT Đồng Lộc cho hay, từ khi bước vào cấp 3, hoàn cảnh của em Trần Thế Hóa đã gặp rất nhiều khó khăn, biết đến hoàn cảnh của em, nhà trường đã vận động hỗ trợ nhiều chi phí để em học tập.

“Không phụ lòng thầy cô, Hóa là cậu học trò luôn chăm chỉ, gương mẫu, kết quả học tập luôn dẫn đầu ở lớp, ở trường. Với số điểm xét tuyển khối A của Hóa, có thể nói cổng trường đại học đang vời vợi với em nhưng vì hoàn cảnh mà em không thể thực hiện được ước mơ thì thật sự là điều rất đáng tiếc”, thầy Tài nói.

Dù rất mong muốn được tiếp tục học hành nhưng với hoàn cảnh hiện tại em đành ngậm ngùi cho rằng có thể không đi học đại học nữa mà ở nhà nối nghiệp bố làm mộc, còn tương lai đi về đâu em cũng không chắc chắn nữa.

Nỗi niềm của Hóa là một sự nuối tiếc bởi một cậu học trò thông minh, gương mặt tuấn tú, không lẽ vì hoàn cảnh mà mọi thứ tốt đẹp hơn phía trước không thể đến với em. Mong rằng, các tấm lòng hảo tâm sẽ cùng chung tay thắp sáng tương lai cho Hóa.

