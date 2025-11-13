Thủ khoa Đặc công nước kể chuyện bơi 15 km, thả trôi 24 giờ giữa biển

Tháng 8/2025, với tác phong nghiêm cẩn, đại diện cho toàn bộ học viên tốt nghiệp năm 2025, trung úy Vũ Xuân Cường (23 tuổi) dõng dạc đọc 3 lời thề danh dự của sĩ quan dưới lá cờ Tổ quốc và thực hiện nghi lễ hôn quân kỳ.

Với điểm học tập toàn khóa 8,02/10, Cường tốt nghiệp thủ khoa đầu ra năm 2025 của trường Sĩ quan Đặc công, chuyên ngành Đặc công nước.

“Đó là thành quả 4 năm học tập và rèn luyện tại trường, cũng là món quà mình dành cho mẹ, cho người bố đã khuất”, Cường nói với Tri Thức - Znews.

Từng chỉ thiếu 0,3 điểm để đỗ trường quân đội

Ngay từ nhỏ, Xuân Cường đã nuôi ước mơ trở thành sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thế nhưng, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, chàng trai quê Thái Bình (cũ) đạt 25 điểm tổ hợp A00, thiếu 0,3 điểm để đỗ vào trường Sĩ quan lục quân 1.

Thời điểm đó, Cường nhập học vào Đại học Xây dựng Hà Nội, nghĩ rằng sẽ trải nghiệm lĩnh vực khác. Dù vậy, chỉ ít lâu sau, anh nhận ra bản thân không phù hợp với ngành học. Bên cạnh đó, sự tốn kém về học phí, chi phí sinh hoạt ở Hà Nội khiến Cường trăn trở.

“Gia đình mình thuần nông nên không có điều kiện về kinh tế, bố mẹ phải đi làm xa từ khi mình còn rất nhỏ. Chính vì vậy, mình luôn muốn đỡ đần bố mẹ nên quyết định thi lại vào trường quân đội”, anh chia sẻ.

Về quê để ôn thi lại sau 3 tháng ở Hà Nội, Cường nhận không ít lời bàn tán của những người xung quanh, cho rằng anh đua đòi nên bỏ học giữa chừng, không đi làm, chỉ ở nhà chơi.

Bỏ ngoài tai tất cả, anh miệt mài ôn thi, chủ yếu bằng sách vở, tài liệu từ năm trước. Nửa năm sau, Cường là top 3 đầu vào trường Sĩ quan Đặc công, chính thức đặt chân vào con đường mà anh đã theo đuổi bấy lâu.

Xuân Cường cùng đồng đội luyện thể lực và kỹ năng tác chiến trong điều kiện khắc nghiệt.

Nhờ chuẩn bị tinh thần và tìm hiểu kỹ từ trước, Cường dễ dàng hòa nhập với môi trường học tập.

Với những bài học lý thuyết, anh dành thời gian nghiên cứu trước khi lên lớp và tập trung khi nghe giảng để ghi nhớ ngay các vấn đề cốt lõi. Phương pháp của Cường là học các nội dung chính, sau đó vận dụng phương pháp lập luận của mình để viết lại, từ đó, kiến thức sẽ ăn sâu hơn.

Với nội dung huấn luyện, dù là người thích chơi thể thao, sự khắc nghiệt đặc thù khiến anh gặp không ít khó khăn. Trước khi vào quân đội, Cường chỉ biết bơi sải với những động tác tự học, trong khi các nội dung bơi của bộ đội đặc công chủ yếu là lặn, bơi thả, bơi ếch tiếp cận mục tiêu với các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao.

“Sáu tháng đầu tiên, học viên được huấn luyện bơi 100 m trong vòng dưới 3 phút”, Cường kể.

Huấn luyện khắc nghiệt rèn chiến sĩ đặc công nước

Cuối năm thứ ba, các học viên trường Sĩ quan Đặc công bắt đầu chọn chuyên ngành, gồm Đặc công bộ, Đặc công biệt động và Đặc công nước.

Cường kể năm 2022, bố anh mất sau một vụ tai nạn. Do muốn công tác gần nhà để chăm sóc mẹ, anh chọn chuyên ngành Đặc công nước dù biết môi trường huấn luyện khắc nghiệt. Nhờ thể lực và khả năng bơi tốt, anh sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ tại sông, suối, biển hay vùng địa hình phức tạp.

Xuân Cường trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường Sĩ quan Đặc công.

Học sâu vào chuyên ngành, các nội dung huấn luyện cũng tăng độ khó. Thay vì chỉ học tại trường ở Hà Nội, các học viên được huấn luyện chuyên sâu tại Hải Phòng và thực tập tại vùng biển Ninh Thuận (cũ).

Cường được tham gia các nội dung như bơi dài trên biển, bơi thả bí mật tiếp cận đảo, lặn sâu, lặn không sủi tăm, bất chấp thời tiết có thể khắc nghiệt. Nội dung khó nhất anh được trải nghiệm khi đi thực tập là thả trôi trên biển 24 giờ, mục đích là thử sức chịu đựng và quan sát sự thay đổi của cơ thể trong 24 giờ trên biển.

“Học viên tập luyện từ sáng đến đêm, sẽ ôm phao ống và thả trôi liên tục. Mọi hoạt động giải lao, ăn uống đều diễn ra trên biển”, Cường chia sẻ ngâm mình dưới nước biển trong thời gian dài, da anh cháy nắng, bong tróc.

Hay với nội dung lặn không sủi tăm, yêu cầu lấy áp suất và giữ hơi dưới nước trong 3-5 phút mà không để lại bất kỳ gợn sóng hay bọt khí nào, những ngày đầu lặn, Cường vẫn để lại gợn sóng. Nhưng sau quá trình huấn luyện, anh thuần thục động tác, làm chủ môi trường dưới nước.

Cuối khóa, học viên thực hiện diễn tập vòng tổng hợp trong 10 ngày. Với chuyên ngành Đặc công nước, diễn tập bao gồm các trận đánh như đánh đảo, đánh cảng…

Trung úy Cường và mẹ trong ngày tốt nghiệp trường Sĩ quan Đặc công.

Các trận đánh thường diễn ra vào ban đêm, Cường kể các học viên sẽ bơi trong thời tiết tháng 12 rét đậm, chỉ mặc quần cộc và cởi trần. Dù khắc nghiệt, anh luôn tự nhủ phải làm thật tốt, thậm chí uống một chút nước mắm hoặc trà gừng để giữ ấm cơ thể.

Bốn năm học tập và rèn luyện, Cường đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Nhiều năm, anh được tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua, là gương mặt trẻ tiêu biểu của Binh chủng đặc công, nhận bằng khen tại hội thao bóng chuyền, bóng đá toàn quân…

Thượng úy Nguyễn Mạnh Khiêm, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, trường Sĩ quan Đặc công, nhận xét Cường là học viên toàn diện, bơi rất giỏi và đặc biệt xuất sắc trong bài tập yêu cầu kéo vật nặng 20-25 kg trong khoảng 30-35 km.

"Học viên phải có thể lực và kỹ năng tốt mới đáp ứng được nội dung này", thượng úy Khiêm nói.

Không chỉ có thể lực tốt, đáp ứng các bài tập chuyên ngành, Cường còn rất năng nổ trong các hoạt động phong trào, chấp hành tốt nội quy của trường.

Hiện trung úy Vũ Xuân Cường công tác tại Tiểu đoàn Đặc công 41, Bộ Tham mưu Quân khu, cách nhà 40 km. Anh cho biết mục tiêu trước mắt là tiếp tục rèn luyện, phấn đấu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua để nhận bằng khen của bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong năm nay.

