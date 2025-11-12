Kỷ luật thép của Thủ khoa đầu ra Học viện An ninh

Thiếu úy Tạ Quang Công là thủ khoa đầu ra Học viện An ninh Nhân dân năm 2025.

Thiếu úy Tạ Quang Công, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành Trinh sát an ninh, chuyên ngành Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ, Học viện An ninh Nhân dân với điểm trung bình 3.43/4 (8,94/10), dẫn đầu toàn học viện năm 2025. Thành tích này giúp Công được nhận ở lại trường, công tác tại khoa An ninh chính trị nội bộ.

“Mình hạnh phúc và tự hào khi đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra ngay khi bước vào trường”, Quang Công chia sẻ với Tri Thức - Znews.

5 tháng ‘tân binh’ khắc nghiệt

Năm 2020, Công trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân. Chàng trai quê Hải Dương (cũ) nói lựa chọn này do được truyền động lực từ hai chị gái, cũng công tác trong ngành công an.

Vào trường 2 tuần, Công ngay lập tức bị ngợp với cường độ của các hoạt động rèn thể lực ở khóa huấn luyện 5 tháng. Nam sinh đánh giá đây không phải thế mạnh của mình và nhiều bạn khi thời phổ thông tập trung cho việc học, ít vận động thể lực.

“Đó có lẽ là thời gian vất vả nhất. Học viên không được tiếp xúc với điện thoại, phải tập luyện cường độ cao dưới nắng, gió, lạnh. Ai cũng khóc vì nhớ nhà”, Công nhớ lại.

Quá trình huấn luyện bắt đầu bằng kỷ luật thép. 5h hàng ngày, tất cả học viên phải tập trung chạy bộ khoảng 3 km, chống đẩy, gập bụng, sau đó là tập võ. Dù từng tập gym, song Công vẫn ngợp khi tiếp xúc với các động tác như ngửa, ngã sấp, lộn người, đấu đối kháng…

Qua đến lớp điều lệnh, nam sinh kể khi thầy hô khẩu lệnh, học viên phải chuẩn chỉ, tuyệt đối không động tác thừa. Các nam sinh thường trêu nhau bằng câu kinh điển: "Kiến cắn không được gãi, con gái khi đi qua không được nhìn”.

Thử thách khác là học bơi vào mùa đông. Trước khi xuống nước ở thời tiết lạnh buốt, Công cùng các bạn trong đại đội chạy khởi động vài km để làm nóng cơ thể. Thế nhưng khi xuống nước, nam sinh mô tả “nước lạnh cắt da thịt, cơ thể vẫn run cầm cập”.

Bắn súng cũng là môn Công từng nghĩ rất đơn giản, chỉ cần ngắm đúng là bắn được. Tuy nhiên, trong lượt bắn thử đầu tiên, nam sinh đã thất bại khi đa số đạn đều đi chệch khỏi mục tiêu.

Anh nhận ra việc bắn súng trong môi trường nghiệp vụ không chỉ là kỹ thuật cơ khí đơn thuần, chỉ cần một dao động nhỏ, đường đi của đạn cũng lệch mục tiêu. Dưới sự đào tạo của giảng viên cũng như tập luyện nghiêm túc, Công dần làm chủ được kỹ thuật này, vượt qua sự giật mình ban đầu trước tiếng súng nổ đinh tai.

Đỉnh điểm của đợt huấn luyện là hành quân buổi tối, khi các học viên đeo balo cát và đi bộ một quãng đường dài, có thể lên đến hàng chục cây số. Sau khóa huấn luyện 5 tháng, Công giảm từ 82 xuống còn 68 kg. Dù vậy, anh nhận ra thể lực và sức bền lại tốt hơn rất nhiều, không còn ốm vặt như trước.

“Tuy có chút vất vả nhưng mình vẫn rất vui. Các học viên rất đoàn kết, tình cảm, coi nhau như anh em một nhà, động viên nhau học tập nên chưa ai nghĩ đến việc bỏ cuộc”, Công chia sẻ.

Sau khóa huấn luyện 5 tháng, Công giảm từ 82 xuống còn 68 kg.

Từ thao trường đến giảng đường

Sau khi vượt qua 5 tháng huấn luyện khắc nghiệt, Công quay lại giảng đường, thế nhưng trong những ngày đầu, nam sinh cũng gặp khó khăn với các môn đại cương, lý luận.

"Một số môn rất khó, thầy giảng rất hay nhưng vẫn rất trừu tượng”, Công kể.

Để trở thành giảng viên của Học viện An ninh Nhân dân, ứng viên phải đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó quan trọng nhất phải trình độ chính trị, pháp luật và nghiệp vụ an ninh. Bên cạnh đó là các tiêu chí tốt nghiệp bằng giỏi, năng lực ngoại ngữ và các giải thưởng khác.

Xác định mục tiêu này từ sớm, ngay khi kết thúc huấn luyện, Công đã chủ động trao đổi với thầy cô, anh chị khóa trước để tìm lộ trình học tập rõ ràng. Trước mỗi tiết học, anh đều lên thư viện tìm giáo trình và nghiên cứu trước, sau đó bút ký lại nội dung chính.

Ở trên lớp, Công luôn luôn lắng nghe và ghi chép chi tiết, bổ sung cho những phần bút ký còn thiếu hoặc chưa hiểu. Anh nói việc ghi chép này rất quan trọng bởi sau sẽ thành tài liệu để ôn thi.

Nhờ phương pháp học tập tốt, 3 năm học, Công đạt danh hiệu học viên xuất sắc, còn lại 2 năm là loại giỏi. Ngoài điểm học tập, Công còn tham gia nghiên cứu khoa học và sôi nổi trong phong trào đoàn thể. Anh được nhận hàng loạt các bằng khen của bộ trưởng Bộ Công an, giấy khen của giám đốc học viện và các giải thưởng khác nhau.

Thiếu úy Tạ Quang Công được nhận về công tác tại Học viện An ninh Nhân dân.

Tốt nghiệp Học viện An ninh Nhân dân tháng 4/2025, ngay sau đó, thiếu úy Tạ Quang Công được nhận lại trường công tác (nguồn giảng viên) và đang trong giai đoạn tập sự. Anh học cách nghiên cứu tài liệu, quan sát phương pháp giảng dạy của thầy cô, sau đó sẽ đi thực tế để trau dồi kiến thức.

Gắn bó với Công từ những ngày đầu về khoa, đại úy Tống Duy Ngọc, giảng viên, Bí thư Chi đoàn Khoa An ninh chính trị nội bộ, nhận xét Công có thái độ tốt, nhanh nhẹn, chịu khó, hòa đồng, có hiểu biết sâu sắc về chuyển đổi số.

Đơn vị có nhiều công việc khác nhau, với những việc trọng tâm là chuyển đổi số, đại úy Ngọc cho biết Công thực hiện tốt, đáp ứng các yêu cầu đề ra. Đặc biệt khi đồng đội cần, Công đều có mặt kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ, không ngại khó, không ngại khổ.

“Công có triển vọng tốt trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học”, đại úy Ngọc đánh giá.

Ngày 14/11 sắp tới, Công sẽ đại diện gần 600 học viên Học viện An ninh Nhân dân (tốt nghiệp năm 2025) dự lễ vinh danh thủ khoa của TP Hà Nội. Anh nói đây là niềm vinh dự, tự hào, cũng là động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã lựa chọn.

