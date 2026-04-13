Thu hồi vở bài tập có chứa web đen, xem xét hoàn tiền cho phụ huynh

Nhà xuất bản Đại học Huế đã phát thông báo cuốn vở bài tập tin học lớp 3 có chứa link web đen

Ngày 13-4, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy - Chánh văn phòng Đại học Huế - cho biết Nhà xuất bản Đại học Huế đã phát đi thông báo thu hồi cuốn "vở bài tập tin học lớp 3" sau khi phát hiện nội dung chứa đường link web đen.

Theo đó, nhà xuất bản đã ban hành quyết định thu hồi xuất bản phẩm theo quy định, đồng thời yêu cầu đơn vị liên kết dừng phát hành.

Các bên liên quan đang tiến hành rà soát, thống kê và phối hợp với hệ thống phát hành nhằm thu hồi toàn bộ số sách đã đưa ra thị trường.

Đối với các cơ sở giáo dục, nhà xuất bản khuyến cáo ngừng ngay việc truy cập đường link được in trong sách, đồng thời tạm dừng sử dụng các nội dung liên quan trong quá trình giảng dạy, học tập.

Các trường cũng được đề nghị chủ động thông tin đến giáo viên, học sinh và phụ huynh để đảm bảo an toàn thông tin.

Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhà xuất bản cùng đơn vị liên kết đã xây dựng phương án thu hồi, đổi trả hoặc hoàn tiền đối với các cuốn sách đã bán ra.

Hiện vụ việc đã được báo cáo đến các cơ quan chức năng, trong đó có Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) - Bộ Công an, để phối hợp xác minh và xử lý.

Về lâu dài, Nhà xuất bản Đại học Huế cho biết sẽ tiến hành rà soát toàn diện nội dung các ấn phẩm, đặc biệt là học liệu điện tử; đồng thời xây dựng phương án chỉnh sửa hoặc loại bỏ các đường link không còn phù hợp.

Theo ông Huy, quy trình kiểm soát nội dung cũng sẽ được siết chặt nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động xuất bản, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn