Thủ “hàng nóng” đến giải cứu bạn, thiếu niên 16 tuổi gây án mạng

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hoàng Anh Tiến (SN 2007), trú xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) về tội “Giết người”. Hai bị cáo Võ Huy Mạnh (SN 2004) và Nguyễn Trọng Ngọc Thành (SN 2006), cùng trú huyện Yên Thành bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 20h45 phút, ngày 17/11/2022, Nguyễn Trọng Thái (SN 2007) chở bạn về nhà thì đi qua nhóm bạn của Trần Đình Th. (SN 2008) đang ngồi chơi trên bờ đê. Cho rằng Thái chở người yêu cũ của mình nên Th. phóng xe đuổi theo, chặn để dọa đánh. Dù vậy, Thái đã chạy thoát được về nhà bạn.

Khi về đến nhà bạn, Thái điện cho Nguyễn Trọng Ngọc Thành kể lại sự việc và nhờ bạn đến đón mình về. Thành đồng ý và rủ thêm nhóm bạn gồm Tiến và Mạnh cùng đi.

Trước khi xuất phát, Tiến về nhà lấy con dao, bỏ vào áo khoác để “phòng thủ”. Sau khi đón Thái về đến nơi nhóm Trần Đình Th. ngồi chơi, nhóm của Tiến dừng lại hỏi “ai là người bắt nạt” bạn mình.

Bực tức vì bị Th. chặn đường, Thái liền đấm vào mặt đối thủ. Ngay lập tức, giữa 2 nhóm xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Do bị một số bạn của Th. đấm vào mặt nên Tiến lôi dao ra định đâm thì bị Th. giằng co, kéo lại. Quá trình giằng co, con dao trên tay Tiến rơi xuống đất, lưỡi dao văng ra khỏi cán.

Tiến nhặt cán dao đánh vào đầu và người Th. Bị đánh, Th. vùng lên phản ứng đánh lại thì bị Tiến nhặt lưỡi dao dưới đất đâm 3 nhát khiến nạn nhân gục xuống. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do suy tuần hoàn cấp.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Tiến khai vì nghe bạn gọi điện cầu cứu nên đến giúp đỡ rồi gây ra án mạng. Các bị cáo tỏ thái độ hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bị cáo Tiến đã gây ra vụ án mạng. Hành vi của các bị cáo có tính côn đồ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để có tính răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Hoàng Anh Tiến 11 năm tù về tội “Giết người”. Với tội Gây rối trật tự công cộng, bị cáo Võ Huy Mạnh bị tuyên phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Trọng Ngọc Thành lĩnh án 16 tháng tù treo.

Trong vụ án này còn có một số đối tượng cùng tham gia đánh nhau với 3 bị cáo, tuy nhiên do các đối tượng đó chưa đủ 16 tuổi nên chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: congluan.vn