Thủ đoạn 'lùa gà' của nữ Chủ tịch CCV Group để chiếm đoạt tài sản

Bị can Mai Hà Trang tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cam kết lãi suất lên tới 7% mỗi tháng

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Hà Trang (SN 1988, trú tại phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xúc tiến thương mại CCV (tạm gọi Công ty CCV Group), để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra bước đầu xác định, doanh nghiệp này đã huy động hơn 2.000 hợp đồng góp vốn, với tổng số tiền khoảng 1.030 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước.

Theo đó, khoảng tháng 10/2020, Mai Hà Trang mua lại Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh Hoàng Long với giá 10 triệu đồng, sau đó đổi tên thành Công ty CCV Group. Đầu năm 2022, doanh nghiệp trên điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên thành 200 tỷ đồng do Mai Hà Trang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, điều hành mọi hoạt động.

Mặc dù với số vốn điều lệ lớn nhưng Mai Hà Trang và các thành viên không góp tiền thực vào công ty. Việc quảng bá vốn điều lệ 200 tỷ đồng nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp giúp Mai Hà Trang có thể huy động vốn của các nhà đầu tư. Thực tế, các thành viên HĐQT không phải góp tiền khi mua lại doanh nghiệp, cũng như trong hai lần tăng vốn điều lệ nêu trên.

Để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có quy mô lớn và tiềm lực tài chính mạnh, Công ty CCV Group mở nhiều văn phòng đại diện tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh và TP Hải Phòng. Doanh nghiệp này tổ chức các hội thảo, quảng bá về việc đầu tư dự án trồng rau má tại tỉnh Long An cũ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh), sản xuất thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ rau má và phát triển chuỗi cửa hàng đồ uống được cho là có khả năng sinh lợi cao.

Theo cơ quan điều tra, Mai Hà Trang còn thành lập thêm 6 công ty khác để gọi là hệ sinh thái CCV gồm: Công ty CP đầu tư phát triển CCV Group; Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ nông sản sạch Greenup; Công ty CP vua rau má; Công ty CP CCVG Pharma; Công ty CP Xuất nhập khẩu CCVG; Công ty CP Bất động sản CCV Land. Việc thành lập các công ty trên nhằm tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp quy mô lớn. Tuy nhiên, các công ty hầu như không có hoạt động nào sinh ra lợi nhuận mà phải dừng hoạt động sau một thời gian ngắn.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group triển khai các chương trình hợp tác kinh doanh, kêu gọi đầu tư với mức lợi nhuận cam kết từ 3% đến 7%/tháng. Để tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, Công ty CCV thành lập văn phòng đại diện tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), thuê 46 ha đất, tổ chức trồng rau má để tạo thành địa điểm tham quan cho các nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã được đưa đến thăm trang trại trồng rau má này. Ngoài ra, Mai Hà Trang còn quảng bá chuỗi đồ uống Greenup có nguyên liệu từ cây rau má sẽ được phát triển trên phạm vi toàn quốc, đem lại lợi nhuận vượt trội.

Mô hình đa cấp biến tướng?

Do tin tưởng vào các dự án của công ty CCV và cam kết chi trả lợi nhuận cao, hàng nghìn nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty thông qua 2.784 hợp đồng với tổng số tiền 1.038 tỷ đồng.

Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang tại cơ quan công an (Ảnh chụp màn hình VTV).

Cơ quan điều tra làm rõ, số tiền huy động được, Mai Hà Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ để duy trì hoạt động của dự án trồng rau má (khoảng 10 tỷ đồng), còn lại dùng để trả gốc, lãi hàng tháng cho nhà đầu tư, chi tiền hoa hồng cho các đại lý, văn phòng đại diện huy động vốn và sử dụng vào mục đích cá nhân (mua bất động sản và các khoản chi tiêu…). Sau thời gian ngắn hoạt động, đến tháng 4/2023, công ty CCV không còn khả năng thanh toán tiền lợi nhuận cam kết hàng tháng.

Thông tin với báo chí, Trung tá Nguyễn Thanh Toàn, Phó Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết, Mai Hà Trang đã đưa ra thông tin về những dự án đang phát triển, hứa hẹn lợi nhuận cao để thu hút người dân tham gia đầu tư, trong khi thực chất sử dụng tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước.

Theo cơ quan điều tra, qua xác minh ban đầu, các tài khoản ngân hàng đứng tên Mai Hà Trang hiện gần như không còn tiền. Mai Hà Trang hiện sở hữu 31 thửa đất tại tỉnh Bắc Ninh, được mua với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Số tài sản này sẽ được định giá để phục vụ quá trình khắc phục hậu quả, hoàn trả một phần tiền cho các nhà đầu tư.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều người khác là giám đốc các chi nhánh, trực tiếp tham gia hoạt động giới thiệu dự án và huy động vốn từ người dân. Sau khi góp vốn hợp tác kinh doanh, nhiều nhà đầu tư đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí có trường hợp đã qua đời.

Tác giả: Đăng Chung

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn