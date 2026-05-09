Cảnh báo thủ đoạn bẻ khóa sinh trắc học tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Cà Mau, thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước, hiện nay khách hàng khi sử dụng tài khoản thanh toán đều phải xác thực sinh trắc học. Đây là giải pháp quan trọng nhằm định danh chính xác chủ tài khoản, tăng cường tính minh bạch, bảo đảm an toàn trong các giao dịch trực tuyến, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số tài khoản ngân hàng bị tấn công, xâm nhập trái phép dù đã thực hiện xác thực sinh trắc học. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm vượt qua lớp bảo mật này để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng thường khai thác thông tin cá nhân, dữ liệu tài khoản ngân hàng bị lộ lọt để đăng nhập trái phép trên thiết bị đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, chúng sử dụng dữ liệu sinh trắc học giả mạo để qua mặt hệ thống xác thực của ứng dụng ngân hàng. Đáng chú ý, các đối tượng có thể cài cắm mã độc vào điện thoại hoặc can thiệp, chỉnh sửa ứng dụng ngân hàng nhằm kích hoạt "camera ảo". Đồng thời, kết hợp công nghệ Deepfake để tạo ra hình ảnh, video khuôn mặt giả mạo của chủ tài khoản với độ tinh vi cao, đủ khả năng vượt qua các lớp bảo mật sinh trắc học, từ đó chiếm quyền truy cập và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, các công cụ phục vụ thủ đoạn này còn bị rao bán trên không gian mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người sử dụng.

Trước tình hình trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Cụ thể, không đăng tải công khai thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản, số điện thoại… trên mạng xã hội; thường xuyên thay đổi mật khẩu, mã PIN; tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng, phần mềm không rõ nguồn gốc vào điện thoại.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo, tấn công công nghệ cao. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tài khoản ngân hàng, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời, tránh thiệt hại xảy ra.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn