Thông tin mới vụ hàng trăm hồ sơ tâm thần có dấu hiệu bất thường

Ngày 1/2, trao đổi với Người Đưa Tin, Tiến sĩ Hồ Giang Nam – Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần Nghệ An cho biết, qua rà soát bệnh viện đã kết quả về công tác quản lý bệnh nhân tâm thần tại xã Xuân Lâm.

Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh nhiều dấu hiệu bất thường tại xã Xuân Lâm, nơi có hàng trăm người được xác nhận là bệnh nhân tâm thần và hưởng chế độ trợ cấp, làm dấy lên nghi ngờ trong dư luận.

Theo phản ánh, nhiều người trong danh sách vẫn sinh hoạt, lao động, buôn bán và tham gia các hoạt động xã hội bình thường, không có biểu hiện rối loạn tâm thần; thậm chí có trường hợp từ chối nhận trợ cấp và trả lại sổ cho địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, ngày 26/1, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An đã thành lập đoàn công tác do BSCKII Trần Thị Tuyết - Phó Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng đoàn, trực tiếp về địa phương kiểm tra, xác minh thực tế.

Đoàn công tác Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cùng các trạm y tế xã rà soát hồ sơ bệnh nhân.

Đoàn công tác tập trung rà soát hồ sơ bệnh nhân tâm thần đang được quản lý tại cộng đồng; kiểm tra việc cấp sổ điều trị ngoại trú, cấp phát và thanh quyết toán thuốc; đồng thời đánh giá quy trình chuyên môn và làm rõ các nội dung phản ánh, bảo đảm khách quan, chính xác.

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 10.515 bệnh nhân tâm thần đang được quản lý tại cộng đồng. Trong đó, bệnh nhân tâm thần phân liệt là 7.495 người, bệnh nhân động kinh là 3.020 người…

Riêng trên địa bàn xã Xuân Lâm có 6 trạm y tế đang quản lý bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng với tổng số 193 người. Cụ thể, Trạm Y tế Ngọc Sơn quản lý 35 bệnh nhân; Xuân Tường 18 bệnh nhân; Thanh Dương 23 bệnh nhân; Thanh Lương 29 bệnh nhân; Thanh Yên 39 bệnh nhân; Thanh Khai 49 bệnh nhân.

Hiện tại, trên địa bàn xã Xuân Lâm có 193 bệnh nhân tâm thần và động kinh được 6 trạm y tế quản lý trên tổng dân số của toàn xã là 40.454 người chiếm tỉ lệ 0,47%.

Theo ông Giang, tỉ lệ này phù hợp với các nghiên cứu, số liệu thống kê trên thế giới (Tỉ lệ tâm thần phân liệt 0,3 - 0,5%, tỷ lệ động kinh 0.6 - 1,0%) và tại Việt Nam theo báo cáo của Bộ Y tế và Bệnh viện Tâm thần TW1, tỉ lệ Tâm thần phân liệt tại Việt Nam là 0,47%, tỉ lệ Động kinh là 0,5 - 0,7%.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, con số này không nằm ngoài quy luật phân bố bệnh tâm thần trong cộng đồng dân cư. Thực tế, tại nhiều địa phương có quy mô dân số tương đương, tỉ lệ người mắc bệnh tâm thần được quản lý tại cộng đồng cũng dao động ở mức tương tự.

Theo bác sĩ Hồ Giang Nam, khả năng lao động hay sinh hoạt ổn định không phải là căn cứ để khẳng định một người không mắc bệnh tâm thần. Đây có thể là kết quả của quá trình điều trị đúng phác đồ và quản lý hiệu quả tại cộng đồng. "Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 30% bệnh nhân tâm thần phân liệt nếu uống thuốc đầy đủ sẽ phục hồi chức năng xã hội và đi làm được. Đối với bệnh động kinh giữa các cơn co giật, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, ý thức bình thường và có thể sinh hoạt, lao động như những người khác", ông Giang cho biết thêm.

Theo ông Hồ Giang Nam, qua rà soát hồ sơ tại xã Xuân Lâm, Bệnh viện Tâm thần Nghệ An chưa phát hiện dấu hiệu trục lợi chính sách hay sai phạm trong công tác giám định, lập hồ sơ và quản lý bệnh nhân tâm thần. Từ kết quả này cho thấy, việc một bộ phận bệnh nhân tâm thần vẫn có thể lao động, sinh hoạt bình thường phản ánh hiệu quả của quá trình điều trị và quản lý tại cộng đồng.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Phùng Cảnh Hoà – Trưởng xóm Phú Thắng, xã Thanh Yên cho biết, xóm có khoảng 10 người có chế độ dành cho người tâm thần. Đa số họ đều có biểu hiện rõ rệt, còn một số người thì vẫn làm việc được bình thường.

