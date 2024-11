Thông tin chính thức vụ sao nam bị đồn qua đời vì tai nạn giao thông, mất lái lao xuống sông sâu 6 mét

Mới đây, Quách Tuấn Du bất ngờ được netizen liên tục réo tên trên mạng xã hội. Nguyên do vì hàng loạt thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng nam ca sĩ sinh năm 1981 đã qua đời vì bị tai nạn giao thông.

Trước thông tin sai lệch này, Quách Tuấn Du đã lên tiếng đính chính. Anh cho biết: "Tôi còn nhăn răng nhé nhiều người nay nhắn tôi vì tưởng chết vì tai nạn giao thông". Trong livestream, Quách Tuấn Du cho biết cảm thấy bức xúc khi bị hàng loạt trang mạng tung tin đồn thất thiệt về bản thân. Thực tế, lần tai nạn giao thông đó đã xảy ra trong quá khứ khi anh di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh.

"Nhiều người đồn rằng Du tai nạn, rơi chiếc xe xuống sông. Du kể câu chuyện quá khứ khiến mọi người hoang mang. Trong quá khứ Du có tai nạn kinh hoàng. Vừa rồi cũng có một số thông tin rằng mọi người nói Du ngỏm củ tỏi nên tôi cũng muốn chia sẻ thật với mọi người thật lòng là sau này chơi mạng xã hội mọi người cần cẩn trọng, đừng có vội vàng", Quách Tuấn Du cho hay.

Your browser does not support the video tag.

Quách Tuấn Du lên tiếng đính chính thông tin đã qua đời vì bị tai nạn giao thông

Nam ca sĩ cho biết câu chuyện đã xảy ra từ lâu và hiện tại bị nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại khiến nhiều người hoang mang

Trong chương trình Nhà có khách, ca sĩ đã chia sẻ về tai nạn nặng nhất trong sự nghiệp của mình. Anh nói: "Những tai nạn của tôi đều rất nặng, như chết đi sống lại, nhưng đến giờ tôi vẫn còn ngồi đây là đức năng thắng số. Tôi từng gặp một tai nạn khủng khiếp nhất ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Thời điểm đó, tôi đi hát một thời gian nên có chút tiền, hùn vốn chung với người quản lý để mua một chiếc xe hơi.

Hôm đó, tôi đi chiếc xe đó về Trà Vinh hát rồi cho mẹ về quê luôn. Tôi chở mẹ đến phà rồi để mẹ tự đi về nhà còn tôi quay ngược lại để đi chơi với bạn. Tôi tự lái xe về Sài Gòn. Đoạn đường đó mới làm nên còn trơn và sỏi đá nhiều. Tôi lại không kiểm tra kỹ xem đoạn đường đó nên đi như thế nào, cứ lái vui vẻ, ai ngờ bị lạc tay lái, tôi lao thẳng xe xuống sông sâu tới 6, 7 mét. Dưới sông có mấy cây cọc đâm thẳng vào xe tôi, vỡ hết kính nên nước càng tràn vào.

Nước ngập đến ngực không thể thoát khỏi xe, cửa không đẩy ra được, tôi biết mình sắp chết nên tìm điện thoại gọi về cho mẹ để báo nhưng đó chỉ là quán tính chứ không thể tìm được. Nhưng may mắn thay, tôi vô tình ấn được nút mở kính xe và kính mở ra, tôi chui ra ngoài rồi bơi lên. Đó như một phép màu. Rõ ràng lúc đầu tôi bấm nút không thể mở được nhưng sau đó lại được".

Quách Tuấn Du từng gặp tai nạn khi tự lái xe di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh

Quách Tuấn Du sinh năm 1981 tại An Giang. Anh được biết đến với vai trò là ca sĩ, đồng thời anh cũng tham gia vào lĩnh vực điện ảnh. Vì hoàn cảnh đặc biệt nên anh không được học hành nhiều. Học tới lớp 10, nam ca sĩ phải nghỉ và sau đó học bổ túc văn hóa đến lớp 12.

Quách Tuấn Du từng kể, vì nhà có tới 5 anh em, một mình mẹ lo không xuể nên anh phải bỏ nhà đi ra ngoài mưu sinh sớm nhất. 16 tuổi, Quách Tuấn Du lên Sài Gòn lập nghiệp. Hiện tại, ngoài công việc kinh doanh riêng, anh cho biết bản thân vẫn rất đam mê ca hát và ra sản phẩm âm nhạc đều đặn.

Quách Tuấn Du sinh ra trong gia đình nghèo khó, phải mưu sinh từ sớm

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn