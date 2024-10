Thông tin chính thức vụ Lý Hải bị nghi lừa tiền casting

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Hải - Minh Hà liên tục lên tiếng về loạt thông tin bị giả mạo trên mạng xã hội. Theo đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage lấy tên "Lý Hải - Lật Mặt 8" để đăng bài thông báo những buổi casting. Các fanpage này chia sẻ lịch trình và thủ tục cho diễn viên muốn casting phim mới. Kèm theo đó là thu tiền xem như khoản phí để ghi danh.

Để tăng mức độ uy tín thông tin, các fanpage này mua lượt like share và thường xuyên cập nhật hình ảnh đời thường của Lý Hải - Minh Hà nhằm lấy sự tin tưởng của những người nhẹ dạ. Nhận thấy loạt thông tin giả mạo, từ sáng 30/9 vợ chồng Lý Hải liên tục đăng bài cảnh báo trên trang cá nhân. Sau đó, Lý Hải - Minh Hà còn quay đoạn clip một lần nữa nhấn mạnh vấn đề để tránh việc nhiều người bị lừa đảo.

Clip: Lý Hải - Minh Hà lên tiếng thông tin thu phí casting Lật Mặt 8

Minh Hà nói: "Lý Hải Minh Hà đăng tải đoạn clip này để cảnh báo với mọi người một vài điều. Thứ nhất, Lý Hải Production không thu bất kỳ khoản tiền nào và cũng không yêu cầu đăng ký casting Lật Mặt 8. Tất cả những thông tin liên quan đến casting đều được đăng công khai trên fanpage Lý Hải Minh Hà có tick xanh và có 7 triệu người theo dõi.

Mọi người lưu ý không làm theo bất kỳ một lời kêu gọi nào hoặc yêu cầu đăng ký nào bởi vì sáng nay, Hà và anh Hải đã nghe được thông tin có người mất tiền vì đăng ký tham gia casting online".

Sau đó, bà xã Lý Hải chia sẻ rõ cách thức casting đến khán giả và nhấn mạnh những thông tin chính thức chỉ được đăng qua các nền tảng mạng xã hội của Lý Hải - Minh Hà có dấu tích xanh xác nhận chính chủ. "Tất cả những fanpage nào yêu cầu đăng ký, inbox thu tiền phí đều là giả mạo", Minh Hà chia sẻ.

Lý Hải - Minh Hà thông tin chính thức về trường hợp giả mạo, lợi dụng casting Lật Mặt để trục lợi

Sau nhiều năm đi hát, Lý Hải giờ đây được biết đến là đạo diễn "mát tay" của màn ảnh Việt. Lý Hải ngày càng khẳng định khả năng qua series điện ảnh Lật Mặt. Sau 7 mùa phim và gặt hái nhiều thành tích đáng nể, Lý Hải tiếp tục công bố dự án Lật Mặt 8 và dự kiến ra rạp vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Trước đó với Lật Mặt 7: Một Điều Ước, Lý Hải liên tục xác lập nhiều kỷ lục phòng vé. Doanh thu từ bộ phim cũng giúp Lý Hải trở thành "đạo diễn nghìn tỷ" thứ 2 của điện ảnh Việt (sau Trấn Thành).

Tương tự phần trước, Lật Mặt 8 cũng thông báo tuyển chọn diễn viên công khai. Bên cạnh Lý Hải với vai trò đạo diễn thì Minh Hà tiếp tục đồng hành là một NSX.

Lý Hải - Minh Hà là bộ đôi đạo diễn - nhà sản xuất của series điện ảnh Lật Mặt

Lý Hải sinh năm 1968. Anh từng có thời gian hoạt động trong showbiz Việt với vai trò ca sĩ. Năm 2015, Lý Hải đột ngột rẽ hướng sang làm phim và cho ra mắt Lật Mặt 1. Khi quyết định làm phim, Lý Hải đã bị gắn mác "tay ngang" nhưng thành công của series Lật Mặt đã chứng minh năng lực và sự "mát tay" của ông xã Minh Hà ở lĩnh vực điện ảnh.

Những bộ phim của Lý Hải đã ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và đạt được doanh thu khủng khi ra rạp. Trong đó, tất cả các phần của Lật Mặt đều do anh làm đạo diễn, còn Minh Hà đóng vai trò nhà sản xuất. Minh Hà ủng hộ Lý Hải 100% cả về vật chất lẫn tinh thần. Nam đạo diễn cho biết anh không bị bà xã bó buộc về chi phí sản xuất. Thay vào đó, cô luôn cố gắng tạo điều kiện để ông xã có thể thỏa sức sáng tạo.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, Lý Hải - Minh Hà khiến nhiều người ngưỡng mộ vì tổ ấm viên mãn

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn