Nghệ An được phân bổ hơn 3.117 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Xây dựng đường giao thông ở bản Búng, xã biên giới Môn Sơn, tỉnh Nghệ An

Nguồn vốn này được bố trí để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bàodân tộc thiểu số và miền núi.

Theo quyết định, các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm lập, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho từng chương trình; bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định; lựa chọn danh mục dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đầu tư công và phù hợp mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Việc phân bổ vốn phải gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030 theo các kết luận, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Các địa phương cũng phải cập nhật đầy đủ danh mục dự án, tiến độ phân bổ vốn trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Một góc bản Tặng Phăn, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.

Nguồn vốn được kỳ vọng là nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, nhất là dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn.

Vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, dân số hơn 1.197.000 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số hơn 491 nghìn người (chiếm 14,76% dân số toàn tỉnh).

Những năm gần đây, được hỗ trợ từ nhiều chương trình, chính sách, nỗ lực của đồng bào các dân tộc, tình hình kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã có những bước khởi sắc. Đặc biệt, các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đang là những nguồn lực rất quan trọng.

Kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An đã có những bước khởi sắc.

Số liệu từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho thấy, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là hơn 13.400 tỷ đồng, tăng 1,3 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 8.859 tỷ đồng (gồm: ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu 1.793,415 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 3.003,337 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển các Chương trình mục tiêu quốc gia 4.186,740 tỷ đồng.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn