UBND tỉnh họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý I

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Văn Hoan thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở KH&ĐT đã thông tin tới các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024. Theo đó, trong quý I/2024, các cấp, các ngành đã khẩn trương, tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2024. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong quý I tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, đạt kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2024 ước đạt 6,38%; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,42%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,15% (riêng công nghiệp tăng 9,04%); khu vực dịch vụ tăng 5,12%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2024 ước thực hiện 5.904 tỷ đồng, đạt 37,1% dự toán, bằng 134,3% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6.578 tỷ đồng, đạt 18,2% dự toán.

Về kế hoạch đầu tư công năm 2024, tính đến ngày 31/3/2024, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 708,362 tỷ đồng, đạt 15,3% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023, đạt 7,01%). Có 18/68 địa phương, đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trong quý 1 đạt kết quả khá (trên 30%).

Tính đến ngày 31/3/2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 12.347,5 tỷ đồng; điều chỉnh 42 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 15 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 2.467,1 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 14.814,6 tỷ đồng; trong đó tổng vốn đăng ký cấp mới gấp 2,26 lần. Số doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 713 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 6.509,48 tỷ đồng, tăng 116,08% so với cùng kỳ năm 2023. Có 312 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội, công tác thăm hỏi, động viên người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người nghèo,... được quan tâm triển khai kịp thời. Trong quý, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 19.158 người, bằng 107,03% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Tuấn Dũng trao đổi về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với một số chung cư, nhà ở xã hội và văn phòng chưa hoàn tất nghiệm thu công trình đã cho người dân vào ở

Phó Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Thị Cẩm Tú trao đổi về giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe ôtô của thành phố; việc xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn

Tại họp báo, lãnh đạo các Sở, ban, ngành cũng đã trao đổi, trả lời một số nội dung nhà báo, phóng viên quan tâm đề nghị được làm rõ, như: Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân về vụ việc 6 công nhân tử vong và hàng chục công nhân mắc bụi phổi tại Công ty Châu Tiến (Khu công nghiệp Nam Cấm); việc đề xuất thu phí dừng, đỗ ôtô dưới lòng đường, vỉa hè một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố và giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng thiếu chỗ đỗ xe ôtô của TP Vinh; việc triển khai xây dựng các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn hiện nay có khó khăn, vướng mắc gì. Hiện giá đất đắp và giá cát xây dựng tại các mỏ đang cao gấp rưỡi giá quy định của liên Sở, việc nhà thầu mua đất, cát với giá cao hơn dự toán rất nhiều ảnh hưởng đến chất lượng công trình…

Đại diện Công an tỉnh trao đổi về vụ việc cán bộ Hải quan Nghệ An đập vỡ kính ôtô sau va chạm giao thông

Các nhà báo cũng bày tỏ băn khoăn về trách nhiệm thuộc về cá nhân, đơn vị khi ở TP Vinh hiện có một số chung cư, nhà ở xã hội và văn phòng chưa hoàn tất nghiệm thu kết quả công trình xây dựng đã cho người dân vào ở. Có thông tin chung cư Mường Thanh Cửa Đông, phường Hưng Dũng cũng chưa có kết quả nghiệm thu nhưng đã cấp sổ hồng nhà ở cho người dân có đúng quy định? Việc xử lý hai dự án mở rộng đường Bình Minh do TX Cửa Lò làm chủ đầu tư và xây dựng bờ kè biển Cửa Lò do Sở Du lịch làm chủ đầu tư đều quy hoạch, thi công chồng lấn lên đất của doanh nghiệp khác ở khu vực đảo Lan Châu...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đã trả lời làm rõ về tình trạng học sinh lớp 9 thi lên lớp 10 đang bị áp lực về tâm lý trong nhiều năm qua. Các cơ quan chức năng tỉnh cần làm gì để giúp đỡ, tạo điều kiện, tháo gỡ vướng mắc áp lực cho các em? Vì sao tỉnh không sớm cho các trường cấp 3 công lập ở TP Vinh mở phân hiệu 2 hoặc mở thêm nhiều lớp 10 để đáp ứng việc học hành của học sinh trên địa bàn thành phố...

Đề nghị quan tâm tuyên truyền những nội dung trọng tâm lớn của tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu kết luận buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá trong quý I, các cơ quan báo chí có nhiều tin, bài, hình ảnh phản ánh đậm nét không khí đón Tết, vui Xuân, sự tri ân hướng về cội nguồn, nhất là ủng hộ Tết vì người nghèo... Đồng thời, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết, chương trình thông tin việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh; tập trung đi sâu phân tích những quyết sách quan trọng cần thực hiện trong năm 2024, năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh; các định hướng, chủ trương đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả và thực chất...

Trong quý II, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền những nội dung trọng tâm lớn của tỉnh như: Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó hoàn thành đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội Nghệ An; triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025; Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị TP Vinh; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam...

Các cơ quan báo chí tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm; các hoạt động văn hóa du lịch như Lễ khai mạc du lịch Cửa Lò, đặc biệt thông tin đầy đủ và định hướng dư luận việc tổ chức lắp đặt và khánh thành tượng V.I.Lênin tại TP Vinh. Tuyên truyền công tác chuẩn bị các kỳ thi và hoàn thành chương trình năm học 2023-2024. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội nổi bật, các cuộc họp thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; quan tâm tuyên truyền những kết quả tích cực, rõ nét trong công tác thu hút đầu tư, văn hóa - xã hội; dịch vụ - du lịch; cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác an sinh xã hội gắn với việc triển khai ủng hộ xây dựng nhà ở cho người nghèo.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm tuyên truyền các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thúc đẩy các sản phẩm công nghiệp chủ lực; phòng chống dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng... Tích cực tuyên truyền việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả; chuyển đổi số,...

Dịp này, có 4 tập thể, 4 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền Tết vì người nghèo năm 2024 và hoạt động từ thiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

