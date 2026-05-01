Muốn giảm mỡ bụng, đừng bỏ qua thói quen đi bộ buổi tối

Đi bộ buổi tối có giúp giảm mỡ bụng không?

Câu trả lời là có. Dù là bài tập nhẹ, đi bộ buổi tối vẫn giúp giảm mỡ nếu duy trì đều đặn bằng cách đốt cháy calo và sử dụng mỡ dự trữ để tạo năng lượng. Ngoài ra, thói quen này còn hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện giấc ngủ và cân bằng nội tiết, góp phần hạn chế tích mỡ vùng bụng.

Đi bộ vào buổi tối giúp giảm mỡ bụng như thế nào?

Dưới đây là những lợi ích cụ thể của việc đi bộ vào buổi tối đối với quá trình giảm mỡ bụng:

Hỗ trợ tiêu hóa sau bữa tối

Sau bữa tối, việc ngồi lâu hoặc nằm nghỉ ngay có thể khiến hệ tiêu hóa hoạt động chậm hơn, làm tăng nguy cơ tích mỡ vùng bụng. Đi bộ nhẹ sau ăn giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi, chướng bụng và hỗ trợ hạn chế tích tụ mỡ.

Để đạt hiệu quả tốt, nên đi bộ sau bữa tối khoảng 30 phút, duy trì từ 10-20 phút với tốc độ vừa phải, đồng thời giữ nhịp thở đều và thư giãn cơ thể khi vận động.

Tạo thâm hụt calo - yếu tố quan trọng để giảm mỡ

Thâm hụt calo là nguyên tắc quan trọng trong quá trình giảm cân và giảm mỡ. Dù không phải bài tập nặng, đi bộ buổi tối vẫn giúp cơ thể tiêu hao năng lượng một cách ổn định. Ví dụ, người nặng khoảng 60kg có thể đốt cháy khoảng 150 calo sau 30 phút đi bộ với tốc độ khoảng 5km/h.

Nếu duy trì thói quen này hằng ngày kết hợp chế độ ăn hợp lý, lượng calo tiêu hao theo thời gian sẽ góp phần hỗ trợ giảm mỡ, đặc biệt là vùng bụng.

Ổn định đường huyết, hạn chế tích mỡ

Đi bộ sau bữa tối giúp ổn định đường huyết, cải thiện độ nhạy insulin và hạn chế lượng đường dư thừa chuyển hóa thành mỡ tích trữ. Thói quen này đặc biệt có lợi với người thừa cân, tiền tiểu đường hoặc kháng insulin.

Cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ đốt mỡ tốt hơn

Giấc ngủ chất lượng góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả. Thiếu ngủ có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, đặc biệt với đồ ngọt và nhiều chất béo, từ đó dễ tích mỡ bụng. Đi bộ nhẹ buổi tối giúp thư giãn, ngủ ngon hơn và hỗ trợ đốt mỡ tốt hơn.

Một số lưu ý để đi bộ buổi tối đạt hiệu quả tốt nhất

Để đi bộ buổi tối đạt hiệu quả giảm mỡ bụng tốt hơn nên bắt đầu sau bữa tối khoảng 30 phút để không ảnh hưởng đến tiêu hóa. Duy trì tốc độ vừa phải khoảng 4-6 km/h và thực hiện đều đặn ít nhất 5 buổi mỗi tuần.

Bên cạnh đó, cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, ưu tiên rau xanh, hạn chế tinh bột và thực phẩm nhiều dầu mỡ. Duy trì thói quen này không chỉ giúp giảm mỡ bụng mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV