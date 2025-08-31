Chồng nhận án tù vì 'làm chuyện ấy' khi vợ dưới 16 tuổi: Vợ nhờ hỗ trợ pháp lý để cứu chồng

Bị cáo Trần Huỳnh Kiệt cùng vợ và hai con gái nhỏ. Kiệt bị kết án 3 năm tù vì "giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 31-8, luật sư Lục Thị Thụy - chủ tịch Hội Phụ nữ Đoàn luật sự tỉnh Khánh Hòa - cho biết đã tiếp nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của chị Nguyễn Thị Kim Thoa (ở phường Ninh Hòa, Khánh Hòa) về việc kiến nghị các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt chồng chị 3 năm tù về tội "giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Hội Phụ nữ Đoàn luật sư Khánh Hòa hỗ trợ pháp lý cho vợ con bị cáo

Trong vụ án này, chị Thoa là bị hại, còn chồng chị - anh Trần Huỳnh Kiệt, 25 tuổi, cùng ở phường Ninh Hòa - là bị cáo. Theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm, trước khi sinh con gái đầu, chị Thoa và anh Kiệt có 4 lần quan hệ tình dục với nhau, khi đó chị mới 15 tuổi.

Trong các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, chị Thoa đều xin cho bị cáo, tức chồng mình, được hưởng khoan hồng cao nhất, được miễn hình phạt tù hoặc hưởng án treo nhưng đều không được chấp nhận.

Sau khi anh Kiệt nhận được quyết định thi hành án tù từ tòa án, cả hai vợ chồng cùng làm đơn xin để anh hoãn thi hành án vì là lao động chính làm mướn nuôi vợ và 2 con nhỏ dưới 4 tuổi; đồng thời nhờ giúp đỡ kiến nghị đến chánh án TAND tối cao và viện trưởng Viện KSND tối cao tiến hành thủ tục giám đốc thẩm, cho anh Kiệt được miễn án tù hoặc hưởng án treo.

Cùng với đó, chị Thoa gởi đơn đến Hội Phụ nữ Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ pháp lý để kiến nghị giám đốc thẩm bản án phúc thẩm đã nêu, nhằm cứu giúp gia đình chị thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, bế tắc của cuộc sống.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, luật sư Lục Thị Thụy cho biết ngay khi nhận đơn của chị Thoa hôm 29-8, bà đã tư vấn cho vợ bị cáo Kiệt làm đơn đề nghị giám đốc thẩm vụ án của vợ chồng anh Kiệt gởi chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao.

"Tòa án xét xử bị cáo Trần Huỳnh Kiệt đúng người, đúng tội danh. Tuy nhiên bị cáo và bị hại đã thành vợ thành chồng hợp pháp trước khi vụ án được phát hiện, hậu quả không còn nữa, nên chúng tôi đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo. Đó chính là áp dụng chính sách khoan hồng, nhân văn của pháp luật nước ta, giúp bị cáo thấy được lỗi lầm, nhưng được tạo điều kiện ở nhà đi làm nuôi vợ, con" - bà Thụy nói.

Cái kết của việc vi phạm đã được hóa giải bằng tình yêu và hạnh phúc thực sự

Sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin vụ án hy hữu của bị cáo Kiệt, nhiều bạn đọc phản hồi, chia sẻ và mong muốn các cấp có thẩm quyền xem xét giám đốc thẩm bản án phúc thẩm, cho bị cáo Kiệt được miễn án tù hoặc hưởng án treo để anh được tiếp tục đi làm nuôi vợ và hai con nhỏ.

"Tuy là sai phạm, lỗi không chối cãi, nhưng cái kết của việc vi phạm đã được hóa giải bằng tình yêu và hạnh phúc thực sự. Tin rằng pháp luật nghiêm minh, nhưng cũng rất nhân văn và vị tha, nên cho hưởng án treo để Kiệt làm ăn nuôi sống gia đình", bạn đọc Toán Ngô Văn bày tỏ.

Tương tự, bạn đọc Hoàng Trường Giang ý kiến: "Lỡ làm chuyện ấy mà đã lấy người ta làm vợ và sống có trách nhiệm là đáng quý. Tòa nên xem xét cho thấu tình đạt lý".

"Cảnh cáo là đủ răn đe vì hai cháu này đến với nhau, là vợ chồng có con, được gia đình hai bên công nhận. Nếu lao động chính của gia đình đi tù thì các con và vợ đói khổ nheo nhóc, lại thêm việc cho các cơ quan chức năng phải quan tâm, xin giơ cao đánh khẽ" - bạn đọc Nguyễn Thị Lan bày tỏ.

Bạn đọc Hữu Nhân nêu quan điểm: "Bản án ngoài trừng trị còn là giáo dục. Phán quyết án treo có tính nhân văn hơn vì bị cáo đã có nhiều tình tiết khắc phục, hiện sống tốt cùng vợ con".

Đầu năm 2021, Kiệt và Thoa (sinh ngày 8-3-2006) quen nhau. Tháng 3 và tháng 4-2021, Thoa nhiều lần đến nhà Kiệt chơi và 4 lần quan hệ tình dục với nhau. Tháng 4-2021, Thoa có bầu, được gia đình hai bên thống nhất cho đến nhà Kiệt sống chung như vợ chồng. Tháng 1-2022, Thoa sinh con gái N.T.Q.M.. Tháng 6-2024, Thoa sinh con thứ hai là N.T.Q.A.. Tháng 5-2024, Kiệt và Thoa đã đến đăng ký kết hôn tại UBND phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa cũ, tỉnh Khánh Hòa). Ngày 24-7-2024, khi Thoa đi đăng ký khai sinh cho con thì bị công an phát hiện đã sinh cháu Q.M. khi chưa đủ 16 tuổi. Sau đó Kiệt bị khởi tố, truy tố, xét xử tội "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Tác giả: NGUYỄN HOÀNG - DUY THANH

Nguồn tin: tuoitre.vn