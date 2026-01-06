4 con giáp phạm Thái Tuế cần đặc biệt cẩn trọng năm Bính Ngọ 2026

Năm Bính Ngọ 2026 là năm con Ngựa mang hành Hỏa. Ảnh: Whatzodiac.

Trong huyền học phương Đông, mỗi năm được cai quản bởi một vị thần gọi là Thái Tuế, được xem là "Thần của năm". Thái Tuế giữ vai trò điều phối dòng chảy năng lượng trong suốt một năm âm lịch và được cho là có ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình của con người, từ công việc, tiền bạc cho đến sức khỏe và các mối quan hệ.

Khi một con giáp bị gọi là "phạm Thái Tuế", điều đó có nghĩa là con giáp đó đang xung khắc hoặc va chạm với năng lượng của năm, từ đó dễ gặp trở ngại, rắc rối hoặc những biến động không mong muốn.

Năm 2026 là năm Bính Ngọ, tức năm con Ngựa mang hành Hỏa. Năng lượng của năm này được mô tả là mạnh, nóng, nhanh và nhiều biến động. Hành Hỏa tượng trưng cho sự bùng nổ, thay đổi nhanh chóng và hành động quyết liệt, nhưng mặt khác cũng gắn liền với sự nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và dễ mất kiểm soát.

Trong năm 2026, 4 con giáp được xem là phạm Thái Tuế gồm Tý, Mão, Ngọ và Dậu, mỗi tuổi chịu ảnh hưởng theo một cách khác nhau:

1. Người tuổi Tý rơi vào trường hợp Xung Thái Tuế nên dễ gặp cảm giác bất ổn, công việc và kế hoạch dễ phát sinh trục trặc ngoài dự tính. Áp lực tài chính hoặc căng thẳng trong các mối quan hệ cũng có thể xuất hiện nếu không cẩn trọng trong lời nói và quyết định.

2. Người tuổi Mão thuộc diện Hại Thái Tuế thường chịu ảnh hưởng về mặt cảm xúc và đời sống cá nhân. Tâm trạng dễ dao động, dễ mệt mỏi tinh thần và cảm thấy mọi việc không trôi chảy như mong muốn.

3. Người tuổi Ngọ gặp Trực Thái Tuế tức chịu tác động mạnh nhất từ năng lượng của năm. Nhịp sống dễ trở nên gấp gáp, áp lực tăng lên và có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ buộc phải xử lý nhanh.

4. Người tuổi Dậu phạm Phá Thái Tuế nên sự ổn định dễ bị xáo trộn, nhất là trong công việc và tài chính. Những kế hoạch đang tiến hành có thể bị gián đoạn hoặc phải điều chỉnh lại giữa chừng.

Các biện pháp phong thủy để hóa giải Thái Tuế

Ngay cả khi con giáp của bạn xung khắc với Thái Tuế, bạn vẫn có thể áp dụng một số biện pháp thực tế để giảm tác động bất lợi và thu hút năng lượng tích cực trong suốt năm 2026.

Đeo vật hộ mệnh: Các loại bùa có biểu tượng Thái Tuế như bùa Thái Tuế 2026 hoặc linh vật Tỳ Hưu phong thủy bằng đồng ngậm tiền xu được cho là có tác dụng chắn năng lượng xấu.

Giữ an toàn khi di chuyển: Treo một cặp tua rua hình Tỳ Hưu trong xe, làm bằng pha lê nhiều màu hoặc bằng ngọc, được tin là giúp cầu bình an và đi đường an toàn hơn

Tham gia lễ Thái Tuế: Nếu có điều kiện, bạn có thể đến chùa hoặc đền để làm lễ Thái Tuế, cầu nguyện vào đầu năm âm lịch. Nghi thức truyền thống này nhằm cầu phúc, giảm vận rủi và giúp bản thân hòa hợp hơn với năng lượng của Thái Tuế.

Tăng cường phong thủy trong nhà: Đặt các vật phẩm phong thủy bảo vệ như bảng Thái Tuế 2026 hoặc linh vật Tỳ Hưu ở những khu vực phù hợp trong nhà hoặc văn phòng được cho là giúp trung hòa năng lượng bất lợi. Việc giữ không gian sống gọn gàng, cân đối cũng được cho là giúp dòng năng lượng lưu thông thuận lợi hơn.

Giữ môi trường yên tĩnh: Việc duy trì sự yên tĩnh, đặc biệt ở khu vực phía Nam và phía Bắc, bằng cách hạn chế tiếng ồn, xáo trộn và tránh thi công xây dựng trong giai đoạn này được xem là rất quan trọng.

Giữ kiên nhẫn và thận trọng: Tránh vội vàng đưa ra các quyết định lớn hoặc lao vào xung đột, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc hoặc quan hệ cá nhân.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn