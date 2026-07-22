Dự án đường hơn 500 tỷ ở Nghệ An có về đích đúng hẹn?

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 (đoạn Vinh - Nam Đàn), tỉnh Nghệ An đang trong giai đoạn bứt tốc về đích. Ảnh: Văn Dũng

Khốn khổ vì "bão bụi"

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 (đoạn Vinh - Nam Đàn), tỉnh Nghệ An do Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài 10,69 km, điểm đầu tại Km21+642,44 thuộc địa phận xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (cũ), điểm cuối tại Km32+334,53 thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn (cũ). Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 21,5 m và vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn 500 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Dự án khởi công vào tháng 3/2025 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào cuối năm 2025 nhằm hoàn thiện hạ tầng kết nối khu vực.

Tuy nhiên, do vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật, công trình trọng điểm trị giá hơn 500 tỷ đồng này đã nhiều lần chậm tiến độ. Việc thi công dang dở, "đứt đoạn" kéo dài qua nhiều mốc thời gian không chỉ khiến dự án liên tục lỗi hẹn mà còn làm đảo lộn cuộc sống của người dân sinh sống hai bên tuyến đường.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sống dọc Quốc lộ 46, thuộc các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An, tình trạng thi công kéo dài trong nhiều tháng qua khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khói bụi. Mỗi khi xe tải lớn hoặc xe khách lưu thông qua, bụi lại bốc lên mù mịt như sương, phủ kín từ mặt đường vào tận trong nhà. Nhiều hộ kinh doanh phải đóng cửa suốt cả ngày vì hàng hóa liên tục bị phủ một lớp bụi dày dù đã lau dọn nhiều lần.

Mỗi lần công nhân đưa máy thổi bụi công nghiệp ra là cả một vùng trời mù mịt, bụi bay cuồn cuộn như khói. Ảnh: Văn Dũng

Chị Nguyễn Thị Oanh, trú tại xã Kim Liên, cho biết hơn một năm nay, người dân phải sống chung với cảnh bụi mù mịt. Mỗi lần xe tải lớn chạy qua, bụi cuốn lên dày đặc, đứng cách nhau vài mét cũng không nhìn rõ mặt.

"Khổ nhất là mặt đường bị đào sâu, tạo thành một rãnh lớn ngay trước cửa nhà, khiến việc dắt xe ra vào rất khó khăn. Nhà cửa lúc nào cũng phải đóng kín, quấn bạt ni-lông từ trên xuống dưới nhưng bụi mịn vẫn lọt vào, bám trắng xóa lên bàn ghế, giường chiếu", chị Oanh nói.

Nỗi ám ảnh của người dân không chỉ đến từ bụi do phương tiện lưu thông mà còn xuất phát từ quá trình thi công của nhà thầu.

"Mỗi lần họ đưa máy thổi bụi công nghiệp ra là cả một vùng trời mù mịt, bụi bay cuồn cuộn như khói. Đất cát bị thổi từ mặt đường vào thẳng hiên nhà, len lỏi qua các khe cửa kính vào tận phòng khách, phòng bếp. Đồ đạc vừa lau xong chưa đầy 5 phút đã phủ trắng một lớp bụi dày. Gia đình phải dùng bạt ni-lông che kín mặt tiền nhưng vẫn không ăn thua", ông Nguyễn Văn Bá (38 tuổi, trú tại xã Kim Liên) cho biết.

Nỗ lực hoàn thành dự án đúng tiến độ

Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với phát triển hạ tầng giao thông và phục vụ du lịch, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An đã đưa ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo dự án cùng các địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong giai đoạn nước rút.

Do Quốc lộ 46 là tuyến đường vừa thi công vừa khai thác với lưu lượng phương tiện rất lớn, việc tập trung hoàn thành dự án trước ngày 30/8 không chỉ góp phần chấm dứt tình trạng khói bụi, ùn tắc kéo dài mà còn đáp ứng nhu cầu đi lại, tham quan của người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Hệ thống mương dọc hai bên tuyến đường đang dần hình thành. Ảnh: Văn Dũng

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Quốc lộ 46 (Ban Quản lý dự án 85), cho biết đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục trên tuyến.

Theo ông Dũng, sau khi các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch vào ngày 15/5, các đơn vị thi công đã tập trung khoảng 125 nhân công cùng gần 50 máy móc chuyên dụng làm việc liên tục trên công trường.

"Hiện dự án chỉ còn vướng khoảng 500 m đường ống nước sinh hoạt chưa được di dời. Để xử lý dứt điểm điểm nghẽn này, các bên liên quan đang phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành việc di dời trong thời gian sớm nhất, đồng thời triển khai thi công cuốn chiếu hệ thống mương thoát nước ngay khi từng đoạn đường được hoàn thiện. Với sự vào cuộc đồng bộ, các đơn vị thi công cam kết bám sát tiến độ hợp đồng, quyết tâm hoàn thành dự án đúng thời hạn theo chỉ đạo của UBND tỉnh", ông Dũng nhấn mạnh.

Được biết, nhà thầu thi công gói thầu xây lắp dự án trên là Công ty TNHH Hoà Hiệp (có trụ sở tại Nghệ An). Công ty này được thành lập vào năm 1994, do ông Phạm Đình Hạnh làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Tại thời điểm tháng 7/2025, Công ty TNHH Hoà Hiệp có vốn điều lệ 570 tỷ đồng, trong đó: Phạm Đình Hạnh góp 225,72 tỷ đồng (39,6%), ông Phạm Chiến Hữu góp 56,487 tỷ đồng (9,91%), bà Phan Thị Sáu góp 174,933 tỷ đồng (30,69%), ông Phạm Hòa Hiệp góp 112,86 tỷ đồng (19,8%).

Hòa Hiệp được biết đến là doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực thi công công trình ở Nghệ An với các công trình như Gói thầu số 11 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.532 đoạn Km0+00 - Km28+00, Nghệ An với tổng mức đầu tư 287 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng là nhà đầu tư, nhà thầu thi công nhiều gói thầu thuộc Dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: nhadautu.vn