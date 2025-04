Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi hoài bão còn dang dở

Chiều 18-4, tại gia đình ông Nguyễn Đăng Khương ở thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phủ Cừ, tỉnh Hưng Yên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh cùng gia đình, người thân đã tổ chức trọng thể tang lễ cho liệt sĩ - Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (SN 1996, con trai ông Khương) - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hy sinh trong quá trình tham gia triệt phá nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm vào đêm 17-4.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an thắp hương viếng liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, không khí trang nghiêm, lặng lẽ bao trùm trong cả khu thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, nơi Thượng úy Nguyễn Đăng Khải sinh ra và lớn lên.

Những giọt nước mắt, những đôi mắt đỏ hoe không thể giấu được nỗi thương tiếc, xót xa cho người chiến sĩ Công an nhân dân mới 29 tuổi - tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã thực hiện trọn vẹn lời thề "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Họ hàng, bà con lối xóm ai cũng tiếc thương khi hay tin Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy nguy hiểm.

Bà Phan Thị Hương (49 tuổi, mẹ của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) ngất lên ngất xuống bởi sự ra đi quá đột ngột của cậu con trai lớn trong gia đình. Họ hàng, người thân luôn phải túc trực bên giường để chăm sóc bà Hương.

Bà Phan Thị Hương (mẹ của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) ngất lên ngất xuống bởi sự ra đi quá đột ngột của người con trai lớn trong gia đình

Ông Nguyễn Đăng Khán (63 tuổi, bác ruột Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải) cho biết: "Cháu nó rất ngoan, lễ phép, thương yêu bố mẹ, học giỏi và luôn có ý chí vươn lên".

"Cháu tôi ra đi mà chưa thực hiện được bao hoài bão còn đang dang dở. Khải dự định sẽ tiếp tục học lên Cao học để trau dồi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Gia đình tôi rất tự hào về cháu" - ông Khán rưng rưng.

Bác ruột của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải thông tin thêm anh là con cả trong gia đình có 2 anh em. Em gái của Thiếu tá Khải vừa mới tốt nghiệp đại học và đang làm ở TP Hà Nội. Bố mẹ chỉ làm nghề thuần nông nhưng từ cấp 1 đến nay, ở địa phương, Nguyễn Đăng Khải luôn được coi là một trong những "cánh chim đầu đàn" trong học tập và ý chí vươn lên để thế hệ trẻ noi theo.

Cố kìm nén những giọt nước mắt, chị Trịnh Thị Hợp (SN 2004, bạn gái Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, hiện đang là sinh viên trường Đại học Hạ Long) cho biết cả hai đã quen nhau và gắn bó được vài năm. Hai bên gia đình cũng đã nhận đôi bạn trẻ Hợp - Khải là con và dự định khi chị Hợp học xong sẽ tổ chức đám cưới.

Người thân tiếc thương bên linh cữu Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

"Đợt này bận, anh Khải bận công việc nên bọn em cũng ít gặp nhau. Dù ngày nào cũng điện thoại cho nhau nhưng lần gặp gần đây nhất là vào tuần trước. Khoảng 6 giờ tối qua (17-4), anh Khải điện thoại cho em nhưng em không nghĩ đây là lần cuối cùng bọn em được nghe thấy tiếng nói của nhau. Khi được đồng đội của anh Khải điện thoại thông báo anh bị bắn, tai em ù đi nhưng vẫn hy vọng chuyện xấu không thể xảy ra" - chị Hợp nghẹn ngào.

Trong chiều 18-4, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh do ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, làm trưởng đoàn đã đến chia buồn, phúng viếng, thăm hỏi, động viên gia đình liệt sĩ Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Tại lễ viếng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn thắp hương viếng liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải

"Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải anh dũng hy sinh là tổn thất to lớn đối với gia đình và lực lượng Công an Quảng Ninh, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý. Sự hy sinh của đồng chí tiếp tục tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân - mãi là ngọn lửa thiêng liêng thắp sáng ý chí, niềm tin cho thế hệ Công an hôm nay và mai sau trong thực hiện trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó" - lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bày tỏ.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động