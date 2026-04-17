Thiếu tá Đặng Thị Thủy - nữ Đội trưởng có nhiều sáng kiến trong công việc

Là thủ khoa Từ kép (thủ khoa cả đầu vào và đầu ra của Học viện CSND), Thiếu tá Đặng Thị Thuỷ đã xung phong về công tác tại quê hương Nghệ An.

Hơn 12 năm công tác tại Phòng Tham mưu và hiện đang là Đội trưởng tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh, Thiếu tá Đặng Thị Thuỷ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, thường xuyên tìm tòi, đổi mới phương pháp để nâng cao hiệu quả công tác. Qua đó, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Năm 2013, đồng chí Đặng Thị Thuỷ được vinh danh tại Quốc tử giám và được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Bằng khen về thành tích học tập xuất sắc.

Điển hình như, năm 2021, với vai trò giúp việc cho Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Thuỷ đã tham mưu xử lý kịp thời văn bản đi, đến của Công an tỉnh; kiểm soát, đôn đốc các nội dung công việc của Công an các đơn vị, địa phương; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Giám đốc Công an tỉnh dự, chỉ đạo các cuộc họp, hội nghị, buổi làm việc; thực hiện đúng, đủ, kịp thời mệnh lệnh chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh.

Cùng thời điểm đó, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Chủ tịch hội phụ nữ Phòng Tham mưu, đồng chí Thuỷ cũng chủ động tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động công tác đoàn, hội, được đoàn viên, hội viên, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị ghi nhận, đánh giá cao. Tổng kết năm 2023, Hội phụ nữ Phòng Tham mưu được đánh giá là đơn vị vững mạnh, xuất sắc và được các cấp ngành khen thưởng. Riêng cá nhân đồng chí Thuỷ được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và được tuyên dương về “Gương phụ nữ tiêu biểu trong Công an nhân dân”.

Thiếu tá Đặng Thị Thuỷ vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về “Gương phụ nữ tiêu biểu trong Công an nhân dân” năm 2023.

Với tư cách là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, Thiếu tá Đặng Thị Thuỷ đã trực tiếp tham gia tuyên truyền pháp luật, báo cáo chuyên đề tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, đồng chí Thuỷ cũng đã tích cực tham gia nghiên cứu và đạt giải Nhất cuộc thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức.

Hiện, với vai trò là Đội trưởng đội Tham mưu tổng hợp phòng Tham mưu Công an tỉnh, đồng chí Thuỷ vẫn tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu lãnh đạo phòng để tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các lĩnh vực công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng.

Không chỉ giỏi chuyên môn, Thiếu tá Đặng Thị Thuỷ còn là một báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đạt nhiều giải thưởng.

Đặc biệt, quá trình công tác, Thiếu tá Thuỷ đã có nhiều sáng kiến, giải pháp, được đánh giá cao. Điển hình như: Năm 2021, đồng chí Thuỷ đã cùng tập thể đơn vị tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, tình hình địa bàn tỉnh Nghệ An và tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, Thiếu tá Đặng Thị Thuỷ đã trực tiếp tham mưu xây dựng nội dung Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma túy” tại 27/27 xã biên giới (đây là Đề án đầu tiên, mang tính đột phá và chưa có tiền lệ), được triển khai bài bản, sâu rộng và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, vào cuộc rất đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trực tiếp tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai Đề án, điển hình như: tham mưu Tỉnh ủy ban hành 2 văn bản, tham mưu UBND tỉnh ban hành 2 công văn chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và hệ thống chính trị tham gia thực hiện Đề án; quá trình triển khai thực hiện Đề án, với vai trò là cán bộ trực tiếp tham mưu, theo dõi Đề án, Thiếu tá Thủy đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, tham mưu các chủ trương, giải pháp thực hiện. Trực tiếp tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh nội dung làm việc và tham gia 8 đợt công tác với Công an 8 xã biên giới trọng điểm; tham mưu văn bản Hướng dẫn thẩm định và tổ chức thẩm định kết quả “làm sạch” ma túy tại các xã biên giới... Tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thỉnh thị, tranh thủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn kịp thời Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện Đề án; tham mưu tổ chức ký kết nghĩa giữa 12 Công an đơn vị, địa phương với UBND 12 xã biên giới trọng điểm nhằm hỗ trợ, hướng dẫn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tiến tới xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội.

Với những sáng kiến trong công việc, Thiếu tá Đặng Thị Thuỷ nhiều lần được các cấp, ngành khen thưởng

Kết quả, sau 1 năm triển khai Đề án, đã có 26/27 xã biên giới cơ bản hoàn thành các tiêu chí “Xã sạch ma túy”, được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá cao. Từ kết quả rất tích cực của Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, Bộ Công an đã chỉ đạo nhân rộng trên địa bàn toàn quốc, riêng tại Nghệ An, đã triển khai nhân rộng tại 21/21 huyện, thành, thị với 185 xã và 11 huyện đăng ký xây dựng trong năm 2023. Đến năm 2024, đã có thêm 168 xã và 3 địa bàn cấp huyện đạt tiêu chí “sạch về ma túy”. Hiện nay, sau khi triển khai sáp nhập mô hình tổ chức chính quyền địa phương và lực lượng Công an các cấp, Đề án vẫn đang tiếp tục triển khai với cách làm mới, phù hợp với tình hình, điều kiện trong giai đoạn mới.

Năm 2023, Thiếu tá Đặng Thị Thuỷ đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị để tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp “nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời tham mưu chỉ đạo Công an các huyện, thành, thị ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án của Đảng ủy Công an tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tập trung các nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn ngày càng vững mạnh. Quá trình tham mưu thực hiện, đã tham mưu theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương...và bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Với những thành tích xuất sắc đó, Thiếu tá Đặng Thanh Thuỷ đã nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đặc biệt năm 2022, đồng chí Thuỷ được tôn vinh là Chiến sĩ thi đua toàn ngành (giai đoạn 2019 – 2021); được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” từ năm 2019 đến năm 2025 cùng nhiều Giấy khen, Bằng khen của các cấp ngành khen thưởng.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân