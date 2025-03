Thiếu nữ vượt ngàn cây số đi tìm việc sau lời dụ dỗ từ kẻ lạ

Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) chiều 7/3 xác nhận các lực lượng đơn vị này trong quá trình tuần tra đã bắt gặp 2 bé gái đang trong tình trạng run rẩy, hoảng loạn bên vệ đường.

Cụ thể, sự việc diễn ra vào khoảng 22h50 phút đêm muộn 4/3 khi hai bé gái 12 và 14 tuổi (trú phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đang co ro vì giá lạnh.

Lực lượng công an sở tại sau các biện pháp động viên, trấn an tinh thần đã xác định 2 bé gái trước đó do nhẹ dạ đã tin lời ngon ngọt từ những kẻ lạ mặt quen qua mạng xã hội, dụ dỗ đi ra các tỉnh khu vực phía Bắc làm việc với lời hứa hẹn "việc nhẹ, lương cao".

Công an thị trấn Cầu Giát bàn giao 2 thiếu nữ cho đại diện Công an phường Thống Nhất và chính quyền địa phương

Từ quê nhà Đắk Lắk, mang theo ước mộng "đổi đời", hai thôn nữ giấu gia đình, hành trang chỉ với vài bộ quần áo đơn sơ, bắt xe khách di chuyển quãng đường hơn 1.000 km trong đêm tối. Khuya 4/3, khi xe di chuyển qua địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), qua các nền tảng mạng xã hội, hai cô bé giật mình biết được thông tin gia đình và chính quyền địa phương đang sốt sắng tìm kiếm.

Dần hiểu ra sự việc, mường tượng đến viễn cảnh nếu tiếp tục di chuyển ra Hà Nội có thể sẽ bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài, hai bé hoảng sợ xuống xe, may mắn được lực lượng Công an thị trấn Cầu Giát tiếp nhận.

Công an phường Thống Nhất cùng đại diện chính quyền địa phương (Đắk Lắk) nơi các thiếu nữ sinh sống, sau khi được Công an thị trấn Cầu Giát chia sẻ thông tin đã nhanh chóng ra Nghệ An đón các bé trở về quê nhà bàn giao cho gia đình an toàn.

