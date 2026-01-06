Đi bộ trên vỉa hè đại lộ Tôn Đức Thắng, thanh niên nghi bị điện giật chết

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Ngày 5-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, cán bộ Công an phường An Hải, TP Hải Phòng cho biết đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố điều tra, làm rõ cái chết của một nam thanh niên trên địa bàn.

Theo vị này, hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 7h ngày 5-1, tại khu vực vỉa hè 339 đại lộ Tôn Đức Thắng, phường An Hải, TP Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn làm một người chết.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết vào thời điểm trên, khu vực vỉa hè ngập nước do triều cường dâng, nam thanh niên đang đi bộ trên vỉa hè bỗng nhiên khựng lại, sau đó ngã ra và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an phường An Hải đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân được xác định là anh Hà Giang Lộc, sinh năm 2002. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân cái chết của anh Lộc có thể do điện giật.

Hiện Công an phường An Hải tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

