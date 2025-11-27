Nghệ An: Thợ hàn xì t.ử v.ong do đ.iện g.iật

Chiều 27/11, ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người đàn ông tử vong do điện giật.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 cùng ngày. Nạn nhân là anh N.V.T (SN 1987), trú tại xóm Mai Trang, xã Bích Hào. ​Vào thời điểm trên, anh Thắng đến làm việc tại tư gia của ông H. – một chủ trang trại chăn nuôi lợn tại địa phương.

Trong quá trình hàn xì phục vụ công việc sửa chữa, anh T. không may gặp sự cố về điện dẫn đến tai nạn. Mặc dù được phát hiện sau đó nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Vụ tai nạn về điện khiến anh T. tử vong

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết, sự việc xảy ra tại khu vực nhà riêng của hộ ông H. Nạn nhân được chủ nhà thuê đến để thực hiện công việc hàn xì mái tôn thì gặp nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. ​

​Được biết, anh T. là lao động chính trong gia đình, đang nuôi 3 con nhỏ.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn