Thiếu gia khoe hàng xấp tiền trên mạng rồi vướng tù tội là ai?

Ngày 18/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Tô Hoài Dân (SN 1961, quê Cà Mau), Tổng Giám đốc Công ty Công Lý, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Việt