Nữ NSƯT đình đám một thời: Nhan sắc “lão hóa ngược”, giàu có sau hai lần đổ vỡ hôn nhân

Trong làng nghệ thuật truyền thống Việt Nam, NSƯT Thanh Thanh Hiền từng là gương mặt nổi bật suốt nhiều thập niên.

Không chỉ ghi dấu ấn với giọng ca cải lương ngọt ngào, truyền cảm, nữ nghệ sĩ còn được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất duyên dáng, giàu cảm xúc và phong thái đậm chất sân khấu. Bên cạnh tài năng nghệ thuật, Thanh Thanh Hiền còn gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà cùng cuộc đời nhiều thăng trầm khiến công chúng không khỏi tò mò.

Nhan sắc nữ NSUT Thanh Thanh Hiền thời trẻ.

Ở tuổi U60, nữ nghệ sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong thái tự tin và cuộc sống khá sung túc. Dù trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ, Thanh Thanh Hiền vẫn giữ tinh thần lạc quan, lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, tập trung chăm sóc gia đình và tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Sự bền bỉ với nghề cùng vẻ đẹp ngày càng đằm thắm giúp cô luôn giữ được sức hút đặc biệt trong mắt khán giả.

NSƯT Thanh Thanh Hiền (tên thật Phạm Thị Thu Hiền), sinh năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ cô là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Kim Thoa, vì vậy từ nhỏ Thanh Thanh Hiền đã sớm được tiếp xúc với sân khấu. Không giống nhiều nghệ sĩ chỉ bắt đầu sự nghiệp khi trưởng thành, cô đã theo mẹ đi biểu diễn từ khi mới 5–6 tuổi và dần quen với ánh đèn sân khấu.

Nữ ca sĩ đã theo mẹ đi biểu diễn từ khi mới 5–6 tuổi.

Nhờ được rèn luyện từ sớm, Thanh Thanh Hiền nhanh chóng bộc lộ năng khiếu nghệ thuật. Chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng chuyển giọng linh hoạt giúp cô dễ dàng chinh phục khán giả ngay từ những vai diễn đầu tiên. Những năm 1990 được xem là giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ, khi cô trở thành một trong những giọng ca cải lương nổi bật nhất miền Bắc và liên tục giành nhiều huy chương vàng tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Thanh Thanh Hiền ghi dấu ấn qua hàng loạt vở diễn nổi tiếng như Lan và Điệp, Đôi dòng sữa mẹ, Khi thành phố lên đèn, Mùa tôm… Với khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, cô không chỉ thể hiện tốt những vai bi mà còn chinh phục khán giả bằng những vai diễn hài duyên dáng. Chính sự linh hoạt trong diễn xuất giúp nữ nghệ sĩ luôn được các đoàn nghệ thuật và đạo diễn tin tưởng giao nhiều vai diễn quan trọng.

"Cặp bài trùng" làng hài phía Bắc Thanh Thanh Hiền - Xuân Hinh.

Không chỉ dừng lại ở cải lương, Thanh Thanh Hiền còn thử sức với nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác như chèo, ca trù, chầu văn và cả hài kịch. Sự đa năng này giúp cô mở rộng phạm vi hoạt động nghệ thuật và tiếp cận nhiều đối tượng khán giả hơn. Nhờ vậy, tên tuổi của Thanh Thanh Hiền dần trở nên quen thuộc với công chúng cả nước.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ chính là sự kết hợp ăn ý với danh hài Xuân Hinh. Trong nhiều năm, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sân khấu và trong các chương trình hài, tạo nên những màn tung hứng duyên dáng, tự nhiên.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai nghệ sĩ khiến khán giả đặc biệt yêu thích và gọi họ là “cặp bài trùng” nổi tiếng của sân khấu miền Bắc. Thậm chí, có thời điểm nhiều người còn lầm tưởng họ là vợ chồng ngoài đời. Tuy nhiên, Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh khẳng định cả hai chỉ là những người bạn thân thiết, gắn bó với nhau trong nghề.

Nhan sắc mặn mà tuổi U60 cùa nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền.

Ngoài sân khấu, Thanh Thanh Hiền còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình và chương trình nghệ thuật. Gần đây, cô tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim Tết Mùi phở, cho thấy sự năng động và không ngừng làm mới mình dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm.

Dù gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp, đường tình duyên của Thanh Thanh Hiền lại khá lận đận. Nữ nghệ sĩ từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Người chồng đầu của cô là một nghệ sĩ đàn bầu, cả hai có với nhau hai con gái. Sau hơn 10 năm chung sống, họ quyết định chia tay. Dù vậy, Thanh Thanh Hiền vẫn giữ mối quan hệ văn minh với chồng cũ để cùng chăm sóc các con.

Nghệ sĩ sở hữu nhiều bất động sản, sống hạnh phúc cùng 2 con gái.

Sau này, nữ nghệ sĩ tiếp tục bước vào cuộc hôn nhân thứ hai, nhưng mối quan hệ này cũng không kéo dài lâu. Sau những biến cố tình cảm, Thanh Thanh Hiền lựa chọn sống độc lập, dành nhiều thời gian cho con cái và công việc nghệ thuật. Với cô, sự bình yên trong cuộc sống hiện tại chính là điều quý giá nhất sau nhiều năm trải qua thăng trầm.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn