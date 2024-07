Thiên An - bạn gái cũ Jack vướng tin đồn đã sinh con 2 lần, chính chủ phủ nhận và ám chỉ "1 thế lực nào đó" đứng sau

Mới đây, Thiên An đã có bài viết dài trên trang cá nhân, đính chính lại những thông tin sai lệch liên quan đến đời tư của cô. Nữ diễn viên cho biết, trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện tin đồn nói rằng cô đã sinh con 2 lần, ngoài bé Sol còn có một con gái khác là Dora, thậm chí còn đồn Thiên An bỏ con.

Thiên An khẳng định, cô chỉ có 1 con gái duy nhất là bé Sol, tất cả những tin đồn trên mạng xã hội đều là bịa đặt.

"Mình thật sự quá mệt mỏi khi cứ tầm vài tháng là lại xuất hiện những THÔNG TIN BẨN. Có lẽ đang có '1 thế lực nào đó' cố bịa đặt, tạo ra những câu chuyện không có thật để hạ bệ, bôi nhọ danh dự của mình.

Cũng như những lần trước vẫn là seeding, spam comment, đưa tin sai sự thật. Và lần này là 1 nội dung khác vu khống mình có 2 đứa con, rồi mình bỏ con các kiểu. Mình hoang mang thật sự, rồi các bạn ấy lập nick ảo, tự đặt tên lúc thì Dora, lúc lại là Dona để dẫn dắt dư luận rằng mình thực sự có 2 con.

Vừa giận mà vừa mắc cười mọi người ơi, tui chỉ là 1 cô gái nhỏ nhắn chứ không phải siêu nhân mà 1 mình gánh vác nổi 2 thiên thần như vậy. Sẵn đây xin nói lại 1 lần nữa, mình chỉ có duy nhất bé Sol là con, tất cả những thông tin về việc minh có 2 con đều là sai sự thật", Thiên An đính chính.

Nữ diễn viên ám chỉ "thế lực nào đó" có những hành động bôi nhọ danh dự như cắt ghép hình ảnh, gây ảnh hưởng không những đến cuộc sống của cô mà còn của những người xung quanh.

Thiên An bày tỏ: "Xin thưa tội lỗi lắm mọi người ơi, đừng có bất chấp không màng đúng sai được không ạ. Mình thật sự ĐÃ và ĐANG có cuộc sống mới rất tốt. Rất nhiều lần mình cầu xin đừng làm phiền đến mình nữa, mình đã quá mệt mỏi rồi, mình đang nỗ lực đi làm nuôi con, mình không phiền đến ai và cũng không có nhu cầu được ai nhắc tên.

Mình luôn phấn đấu để trau dồi phát triển bản thân từng ngày. Cố gắng làm việc chăm chỉ để lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai, không có thời gian ăn bám chuyện 'xưa cũ'.

Làm ơn được không, mình cần 1 cuộc sống yên ổn chứ không phải những trò seeding bôi nhọ nhau thế này. Và mình cũng không muốn cứ có vấn đề gì lại lên tiếng tranh luận qua lại trên mạng xã hội vì mạng xã hội là nơi mình chia sẽ những điều vui tươi, tích cực của cuộc sống. Hãy văn minh với nhau, hãy làm cho cuộc đời luôn vui vẻ trước cái phức tạp mà mọi người ta hay gọi nó là cuộc đời".

Thiên An sinh năm 1998, là hot girl - diễn viên từng tham gia trong một số MV nổi tiếng và là người mẫu ảnh, KOLs được yêu thích trên mạng xã hội. Năm 2021, Thiên An công khai đã có con gái đầu lòng với Jack và xảy ra lùm xùm đấu tố với nam ca sĩ về việc anh không làm tròn trách nhiệm với con. Hiện tại, Thiên An là mẹ đơn thân.

