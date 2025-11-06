Cận cảnh smartphone gập ba mới của Samsung

Cận cảnh chiếc Galaxy Z TriFold khi mở ra. Ảnh: SBS Korea.

Năm nay, Samsung tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực điện thoại gập. Các sản phẩm như Galaxy Z Fold 7 và Flip 7 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế mỏng nhẹ cùng hiệu năng vượt trội, thể hiện rõ sự đầu tư nghiêm túc của hãng vào công nghệ màn hình gập.

Hiện tại, bước tiến lớn tiếp theo của tập đoàn, chiếc Galaxy Z TriFold, đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

Samsung gần đây đã trưng bày mẫu điện thoại gập ba đầu tiên tại sự kiện K-Tech Showcase, diễn ra cùng ngày với Hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo doanh nghiệp (CEO Summit) của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào hôm 28/10.

Điểm yếu lớn nhất của nguyên mẫu Galaxy Z TriFold là phần viền màn hình tương đối dày. Ảnh: SBS Korea.

Vào thời điểm ra mắt, mẫu điện thoại này được trưng bày trong lồng kính bảo vệ, khiến công chúng chỉ có thể quan sát hạn chế. Tuy nhiên, nhờ nguồn tin từ SBS Korea thông qua Omokgyo Electronics Mall, giới công nghệ cuối cùng đã có được cái nhìn cận cảnh và chi tiết về mẫu Galaxy Z TriFold.

Video chi tiết cho thấy thiết bị sở hữu độ mỏng ấn tượng khi mở ra, điều này hàm ý Samsung đang áp dụng cùng nguyên tắc thiết kế đã giúp mẫu Galaxy Z Fold7 đạt đến độ mỏng ấn tượng. Tuy nhiên, do cơ chế bản lề kép phức tạp, mẫu TriFold đương nhiên sẽ có dày hơn khi gập lại.

Theo thông tin từ tờ Korea Economic Daily, khi mở ra, Galaxy Z TriFold "chỉ dày khoảng 4,2 mm", và khi gập lại, độ dày dao động từ 1,2-1,5 cm.

Video cho thấy Galaxy Z TriFold sẽ dày bằng ngón tay trỏ khi gập lại. Ảnh: SBS Korea.

Độ dày 4,2 mm khi mở ra của thiết bị được đánh giá là ngang bằng với Galaxy Z Fold7, hiện là mẫu điện thoại gập mỏng nhất của Samsung. Khi gập lại, độ dày lý tưởng về mặt lý thuyết là khoảng 12,6 mm (gấp 3 lần). Tuy nhiên, do cơ chế bản lề và độ cong của màn hình, độ dày thực tế của máy có thể nằm trong khoảng 13-14 mm.

Nếu thông tin này chính xác, Galaxy Z TriFold sẽ mỏng hơn toàn bộ điện thoại gập trước đó của Samsung, bao gồm cả Fold4 (15,8 mm) và Fold3 (16 mm). Thực tế, mặt cắt ngang của TriFold được dự đoán tương đương với Fold5 (13,4 mm).

Ở trạng thái gập, mặt lưng của Galaxy Z TriFold và Fold 7 gần như giống hệt nhau. Các hình ảnh rò rỉ cho thấy cụm ba camera sau được bố trí tương tự, cùng vị trí đèn flash LED và cảm biến vân tay gắn bên hông. Điều này cho thấy chiếc smartphone gập ba mới vẫn tuân thủ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Samsung.

Mặt lưng của Galaxy Z TriFold (phải) sẽ có thiết kế giống hệt Galaxy Z Fold7 (trái). Ảnh: SBS Korea.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa chính thức công bố bất kỳ thông số kỹ thuật hay chi tiết phát hành nào. Tuy nhiên, nếu những hình ảnh cận cảnh này là xác thực, Galaxy Z TriFold chắc chắn là thiết bị tham vọng nhất mà Samsung từng phát triển.

Nhiều tin đồn cho rằng sản phẩm này có thể được tung ra thị trường với số lượng rất giới hạn, nhưng giới công nghệ sẽ cần tiếp tục theo dõi những diễn biến chính thức tiếp theo.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: znews.vn