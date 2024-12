Từ bức thư tay lộ bí mật kinh hoàng của kẻ sát nhân

Thời điểm này, công tác giám định cũng chỉ ra, nét chữ trên bức thư được cho là chị T. viết để lại thực chất là do Tâm viết. Khi được mời về trụ sở để làm việc, ban đầu Tâm rất ngoan cố, anh ta khai vợ mình là chị Giàng Thị T. đã mất tích, bản thân chẳng biết vợ đang ở đâu, làm gì. Tuy nhiên, khám ví của Tâm, công an tìm thấy sim điện thoại của chị T. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tâm đã khai nhận mình là hung thủ sát hại vợ. Tâm cho hay, do mâu thuẫn trong cuộc sống, khi bị chị T. xúc phạm, Tâm đã dùng dao chém khiến vợ tử vong. Thấy chị T. đã chết, Tâm nhét thi thể vào bao tải rồi ném xuống sông Chảy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)