Ngày 7/5, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triển khai thí điểm đeo thiết bị giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh với 12 trường hợp được lựa chọn thực hiện.

Đây là một trong hai địa phương trên cả nước, cùng với Hà Nội được Bộ Công an chọn triển khai mô hình này.

Thiết bị do Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và bảo mật dữ liệu, có thiết kế nhỏ gọn như đồng hồ thông minh, tích hợp định vị GPS và cảm biến sinh học; đồng thời có các tính năng cảnh báo, chống cháy nổ, chống nước, chống va đập và chống tháo gỡ, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Hệ thống giám sát vị trí theo thời gian thực 24/7 giúp lực lượng chức năng quản lý cư trú, di biến động của các đối tượng, nhất là những trường hợp không có nơi cư trú ổn định.

Theo Bộ Công an, hiện cả nước có khoảng 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện. Dự kiến, khoảng 100.000 trường hợp sẽ được áp dụng biện pháp giám sát điện tử sau khi Luật Phòng, chống ma túy sửa đổi có hiệu lực.

Việc ứng dụng thiết bị giám sát điện tử không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ngoài cộng đồng mà còn giảm tải cho các cơ sở cai nghiện tập trung; đồng thời phát huy vai trò của gia đình và chính quyền cơ sở trong hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập xã hội.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn