"Thị đế Kim Chung" Liên Bỉnh Phát công khai bạn gái bí mật 5 năm

Mới đây, Liên Bỉnh Phát gây bất ngờ khi trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Chung lần thứ 60. Đây là một trong những giải thưởng phim truyền hình danh giá nhất châu Á và Liên Bỉnh Phát đã trở thành ngôi sao quốc tế đầu tiên chiến thắng hạng mục này nhờ vai diễn trong bộ phim Bác Sĩ Tha Hương đóng cùng Trương Quân Ninh.

Liên Bỉnh Phát trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này. Ảnh: NVCC.

Sau khi nhận giải thưởng danh giá bậc nhất này, nam diễn viên trở về Việt Nam trong vòng tay chào đón của người hâm mộ. Đặc biệt, một nhân vật bất ngờ xuất hiện "đánh úp" khiến Liên Bỉnh Phát hạnh phúc ra mặt chính là nữ ca sĩ Ngọc Kayla.

Nhan sắc nổi bần bật của Ngọc Kayla khi đi đón người yêu.

Ngọc Kayla tạo bất ngờ, ôm chúc mừng Liên Bỉnh Phát. Nguồn: @kimhongcoc.2105

Cô nàng đã xuất hiện sau lưng Liên Bỉnh Phát để tạo bất ngờ, tặng hoa cho anh và trao cái ôm chặt giữa đông đảo người hâm mộ. Khoảnh khắc này nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, khiến cộng đồng người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Ngọc Kayla cũng không ngần ngại có động thái "đánh dấu chủ quyền" sau 5 năm âm thầm bên nhau.

Dù đã có 5 năm bên nhau, nhưng đây là lần hiếm hoi Ngọc Kayla và Liên Bỉnh Phát phát "cẩu lương" tình cỡ này trước mặt người hâm mộ, ống kính truyền thông. Hơn cả mọi thông báo trên MXH, chính khoảnh khắc này là câu trả lời chắc chắn cho mối quan hệ hiện tại của Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla.

Liên Bỉnh Phát bị soi hẹn hò từ năm 2020, anh nhiều lần đưa Ngọc Kayla ra mắt bạn bè.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990 tại Kiên Giang, từng là thủ khoa ngành Du lịch của Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Nam diễn viên kể, thời sinh viên, bản thân anh phải đi làm thêm đủ thứ việc từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng, giao hàng, rồi đi múa trong các đội khánh tiết, nhà hàng tiệc cưới… để kiếm thêm thu nhập.

Với vai Dũng trong Song Lang (2018) đã giúp Liên Bỉnh Phát giành giải Diễn viên triển vọng tại Tokyo Gemstone Award, tiếp đó là danh hiệu Ngôi sao châu Á mới tại Asian Stars Up Next Award (2019).

Liên Bỉnh Phát ít khi chia sẻ chuyện đời tư nên ít ai biết chuyện anh có mối tình 5 năm kín tiếng, chưa từng công khai với Ngọc Kayla. Bởi lẽ, nam diễn viên nhiều lần đưa bạn gái đi ăn uống, du lịch cùng hội bạn nhưng chưa từng có bất kì lời xác nhận mối quan hệ nào trước công chúng.

Ngọc Kayla nhiều lần xuất hiện cạnh Liên Bỉnh Phát.

Trong mỗi lần xuất hiện chung, cặp đôi luôn chọn vị trí ngồi kế bên, gác tay lên vai nhau cực thân thiết, ngọt ngào. Liên Bỉnh Phát cũng thường xuyên thả tim, tương tác vào các hình ảnh trên trang cá nhân của Ngọc Kayla.

Dù chưa từng có lời xác nhận công khai nhưng những hình ảnh bên nhau của Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla đã có từ năm 2019. Nữ ca sĩ được xem là "hậu phương vững chắc", âm thầm có mặt trong những dịp quan trọng của bạn trai để cổ vũ tinh thần.

Ngoài đời, cả hai cũng thường xuyên được bắt gặp đi cùng bạn bè, tương tác thân mật trên mạng xã hội, thậm chí cùng nhau hát nhiều ca khúc. Nam diễn viên từng chia sẻ, chính Ngọc Kayla là người đã hướng dẫn anh tập hát và giúp anh phát triển hình tượng nghệ sĩ đa năng.

Bạn gái của Liên Bỉnh Phát cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ngọc Kayla (tên thật Phan Thị Ngọc Thương) sinh năm 1991 tại Đà Nẵng. Thời gian đầu mới đi hát, cô gây chú ý với danh xưng "Jang Nara phiên bản Việt" nhờ vẻ ngoài tương đồng, trong sáng và trẻ trung. Năm 2015, cô chính thức gia nhập nhóm nhạc Mắt Ngọc thay cho thành viên Hoàng Oanh. Năm 2017, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Giọng Hát Việt, vào đội của huấn luyện viên Đông Nhi và đi đến vòng Đo ván.

Hiện tại, Ngọc Kayla vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, song song đó còn là bạn đồng hành của Liên Bỉnh Phát trên bước đường sự nghiệp của anh.

Tác giả: Hương Giang (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn