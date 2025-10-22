Thêm một vụ sát hại quan chức địa phương ở Mexico

Theo thông tin sơ bộ từ cảnh sát địa phương, nạn nhân là ông Miguel Bahena, Thị trưởng thị trấn Pisaflores. Ông Bahena bị bắn ngay trên phố với ít nhất 5 vết đạn được tìm thấy trên cơ thể.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào giới chức địa phương ở nước này trong bối cảnh tình trạng bạo lực liên quan đến tội phạm có tổ chức đã kéo dài gần 2 thập kỷ. Hồi tháng 6 vừa qua, các tay súng tấn công một trụ sở chính quyền địa phương ở miền Nam Mexico khiến thị trưởng và một nhân viên thiệt mạng. Một ngày sau, một nữ thị trưởng ở miền Tây và chồng cũng đã bị sát hại.

Trước đó, trong tháng 5, hai trợ lý thân cận của Thị trưởng Mexico City bị bắn chết ngay tại thủ đô. Ít nhất 13 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Tác giả: Hoàng Châu

Nguồn tin: baotintuc.vn