Trường học Hàn Quốc bị doạ đánh bom

Chính quyền tăng cường bảo vệ trường học sau loạt đe dọa đánh bom.

Điều này khiến dư luận lo ngại về an ninh học đường và an toàn công cộng.

Theo thông tin từ cảnh sát, gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng thông báo có kẻ đã đặt chất nổ tại một trường trung học ở quận Seo-gu, Incheon. Khoảng 930 học sinh được nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát toàn bộ khuôn viên trường nhưng không phát hiện vật liệu nổ. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy bài đăng đe dọa được gửi từ một máy chủ đặt ở nước ngoài.

Các nhà chức trách cho biết, những mối đe dọa tương tự đã liên tục xuất hiện từ giữa tháng 10 với nội dung cảnh báo về các vụ tấn công bằng dao và bom. Trước đó, nhiều trường đại học danh tiếng như Sogang, Đại học Hàn Quốc và Đại học Yonsei cũng nhận được email đe dọa liên quan đến chất nổ tự chế.

Không chỉ Incheon, nhiều khu vực khác như Gwangju và Asan cũng ghi nhận các vụ việc tương tự, khi nhiều trường học bị dọa đặt bom qua email và mạng xã hội. Mặc dù chưa phát hiện chất nổ nào, cảnh sát Hàn Quốc đang coi đây là vấn đề an ninh nghiêm trọng, đồng thời phối hợp với các cơ quan quốc tế để truy tìm nguồn gốc các cuộc tấn công mạng xuyên biên giới.

