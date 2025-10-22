Lúng túng tìm kinh phí trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên

Các giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh cho biết đang bị nợ gần 1,2 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 21-10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh và UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu kiểm tra, sở đã có văn bản đề nghị các xã, phường và cơ sở giáo dục trực thuộc báo cáo việc thanh toán tiền dạy thêm giờ cho giáo viên.

Rà soát nợ dạy thêm giờ trên toàn tỉnh

Việc chi trả tiền dạy thêm giờ được thực hiện theo Nghị định 60 và Nghị định 111 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, kinh phí chi trả được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của từng cơ sở giáo dục, các đơn vị có trách nhiệm chủ động cân đối trong nguồn được giao để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Trong hai ngày 16 và 17-10, sở tổ chức đoàn công tác khảo sát trực tiếp tại một số trường mầm non, tiểu học ở phường Ea Kao, Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ và xã Ea Wer để nắm thực tế việc chi trả.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay toàn bộ các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc sở đã gửi báo cáo, không có đơn vị nào nợ tiền dạy thêm giờ.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non đến THCS, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đang chờ báo cáo của UBND cấp xã theo phân cấp, để có cơ sở báo cáo cho UBND tỉnh trước 25-10 theo yêu cầu.

Nhiều giáo viên trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột cho biết đang bị nợ tiền dạy thêm giờ, mong được giải quyết - Ảnh: MINH PHƯƠNG

16 xã, phường còn nợ hơn 29 tỉ đồng tiền dạy thêm giờ của giáo viên

Cũng theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, hiện đã có 16/40 xã, phường gửi báo cáo, với tổng số tiền nợ hơn 29 tỉ đồng.

Theo vị này, việc nợ tiền dạy thừa giờ, chủ yếu ở các địa phương phía tây tỉnh, các xã, phường phía đông ít gặp tình trạng này. Trong đó một số địa phương có số nợ lớn như xã Ea Kar hơn 14,2 tỉ đồng, xã Tân An hơn 4,1 tỉ đồng, xã Ea Ô gần 1,7 tỉ đồng, phường Ea Kao gần 1,8 tỉ đồng...

Riêng tại TP Buôn Ma Thuột - nơi có nhiều trường đã được Tuổi Trẻ Online phản ánh, đến nay mới có Trường tiểu học Nguyễn Du và Trường tiểu học Võ Thị Sáu báo cáo trực tiếp đến sở, các trường còn lại vẫn chưa có báo cáo.

Về giải pháp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện rất khó xử lý dứt điểm vì năm ngân sách đã qua. Sở đã yêu cầu các đơn vị báo cáo rõ nguyên nhân nợ, làm rõ vì sao kinh phí hằng năm vẫn được cấp đủ theo biên chế mà vẫn để xảy ra nợ...

Sau khi tổng hợp báo cáo của tất cả xã, phường, sở sẽ phối hợp Sở Tài chính, UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục có nợ tiền dạy thêm giờ của giáo viên để phân tích nguyên nhân, bàn hướng xử lý.

"Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định hoặc UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành nghị quyết đặc biệt, cho phép cấp bổ sung kinh phí (nếu có) để chi trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên", vị đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk nói.

Các trường ở phường Buôn Ma Thuột nợ tiền giờ dạy tăng thêm hơn 20 tỉ đồng UBND phường Buôn Ma Thuột cho biết đã nhận được phản ánh của các trường về việc thiếu kinh phí chi trả tiền dạy thêm giờ và đã chỉ đạo rà soát, tổng hợp để xử lý. Tại Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, giáo viên cho biết gần 3 năm qua phải dạy vượt định mức hàng trăm tiết do thiếu giáo viên, nhưng chỉ được thanh toán một phần nhỏ, dù đã nhiều lần kiến nghị. Hiện trường còn nợ hơn 6.500 tiết, tương đương gần 1,2 tỉ đồng. Còn Trường tiểu học Võ Thị Sáu nợ gần 3.000 tiết, hơn 580 triệu đồng. Theo tính toán sơ bộ, nhiều trường trên địa bàn phường cũng đang trong tình trạng tương tự, với tổng số tiền nợ dạy thêm giờ ước hơn 20 tỉ đồng.

Tác giả: Minh Phương - Tâm An

Nguồn tin: tuoitre.vn