Nổ xe bồn chở gas tại Mexico City, ít nhất 57 người bị thương

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn phát biểu của Thị trưởng Mexico City bà Clara Brugada đăng trên mạng xã hội X cho biết vụ cháy nổ trên xảy ra ở khu vực Puente de la Concordia thuộc quận Iztapalapa. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau vụ việc xảy ra để khống chế đám cháy.

Bộ trưởng Quản lý rủi ro và Bảo vệ Công dân Myriam Urzúa của chính quyền thành phố Mexico City bà Myriam Urzúa cho biết 19 nạn nhân bị bỏng cấp độ 2 và 3 đã được đưa đến nhiều bệnh viện khác nhau và hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Nguyên nhân vụ nổ được cho là do xe bồn chở khoảng 49.500 lít khí gas hóa lỏng bất ngờ bị lật, dẫn đến cháy nổ. Vụ việc cũng làm hư hại 18 ô tô và một xe máy đang lưu thông tại khu vực.

Trong khi đó, người đứng đầu Sở Cứu hỏa thành phố, ông Juan Manuel Pérez Cova lý giải có một lỗi trong đường ống phân phối của xe chở gas. Do vậy, lực lượng cứu hỏa đã tiến hành đốt nhiên liệu có kiểm soát để hơi có thể thoát ra và kiểm soát được sự rò rỉ.

Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy cho đến nay, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy của chiếc xe.

