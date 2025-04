Thêm một “đại bàng” muốn làm dự án hơn 2,1 tỷ USD tại Nghệ An

Khu vực triển khai dự án nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Đây là 1 trong 14 dự án nhiệt điện sử dụng khí LNG thuộc danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành Điện tới năm 2030, nhằm đưa tổng công suất nhiệt điện LNG cả nước đạt 22.400 MW. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2,15 tỷ USD, công suất đạt 1.500MW, dự kiến đưa vào vận hành thương mại giai đoạn trước năm 2030.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập sẽ được triển khai tại 2 thôn Đồng Minh và Đồng Thanh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An trên diện tích khoảng 210 - 360 ha. Quy mô đầu tư xây dựng dự án bao gồm các hạng mục: Nhà máy điện khí LNG, kho chứa khí, cảng tiếp nhận, đê chắn sóng và các công trình phụ trợ. Nhu cầu LNG của dự án vào khoảng 1,15 triệu tấn/năm và cảng tiếp nhận tàu có trọng tải khoảng 100.000 DWT.

Ngày 15/4 vừa, Đoàn công tác Tập đoàn SK (Hàn Quốc) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Tập đoàn SK đã giới thiệu dự án hỗ trợ phát triển công nghiệp tại Việt Nam thông qua các Cụm công nghiệp – Năng lượng (SEIC) tại các khu vực tiềm năng. Tại khu vực Bắc Trung bộ, Tập đoàn dự kiến sẽ đầu tư cụm Công nghiệp – Năng lượng AI/Công nghệ cao. Lãnh đạo Tập đoàn cũng đã giới thiệu về các phương án triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập nếu được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tập đoàn SK là tập đoàn kinh tế đa ngành nghề, sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp hóa chất, viễn thông, dầu khí, năng lượng... Tập đoàn SK có giá trị vốn hóa thị trường gần 200 tỷ USD, đứng thứ hai tại Hàn Quốc và thuộc top 100 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Tại Việt Nam, Tập đoàn SK đã đầu tư vào các đơn vị: Vingroup, Masan, Công ty dược Imexpharm, dự án sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học thân thiện môi trường… Hiện Tập đoàn SK đang tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực là thế mạnh của tập đoàn như năng lượng (đặc biệt là năng lượng sạch LNG, điện gió, mặt trời và hướng tới hydrogen), dược phẩm - y tế, logistics, công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh đánh giá cao các phương án Tập đoàn SK đưa ra. Nghệ An là tỉnh có nhu cầu dùng điện lớn của cả nước. Hiện tỉnh Nghệ An cũng đã chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập; tỉnh luôn tạo điều thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối, cung cấp các thông tin cho Tập đoàn SK.

Thời điểm cuối năm 2024, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh này, có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm đến dự án này và đã tham gia nộp hồ sơ, điển hình như: Liên danh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP; Công ty TNHH Mía đường Nghệ An và SK E&S CO.,LTD., liên danh này có nhu cầu sử dụng mặt đất, mặt nước là 332,28 ha (gồm: diện tích đất 59,75 ha, diện tích mặt nước 272,53 ha). Tổng công ty Phát điện 1 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có nhu cầu sử dụng mặt đất, mặt nước là 260 ha (gồm: diện tích đất 60 ha; diện tích mặt nước 200 ha).

Cùng với đó là Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản, có nhu cầu sử dụng mặt đất, mặt nước là 182,63 ha (gồm: diện tích đất 65,6 ha; diện tích mặt nước 117,13 ha); Liên danh CTCP Đầu tư năng lượng Bamboo Việt Thành và Gulf Petroleum Limited (Qatar), có nhu cầu sử dụng mặt đất, mặt nước là 175,9 ha (gồm: diện tích đất 57,9 ha; diện tích mặt nước 118 ha).

Ngoài ra, còn có sự góp mặt của Liên danh Công ty POSO International của Hàn Quốc và CTCP đầu tư xây dựng Trung Nam, có nhu cầu sử dụng mặt đất, mặt nước là 345,3 ha (gồm: diện tích đất 95,55 ha; diện tích mặt nước 249,75 ha).

Liên quan đến đến dự án trên, UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định ban hành quy chế hoạt động Tổ công tác về dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Theo đó, Tổ công tác do ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, làm Tổ trưởng sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, tỉnh Nghệ An.

