"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0: Bóc trần kỹ nghệ "hốt bạc" trên thân xác gái gọi của "tú ông" vừa ra tù

Cung cấp gái mại dâm đi sex tour, sugar baby - sugar daddy

Ngày 30/1/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Thái (26 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Công an xác định đường dây do "tú ông" Nguyễn Hữu Thái cầm đầu rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ,… Thái còn cung cấp gái mại dâm đi sex tour, sugar baby - sugar daddy theo yêu cầu của khách.

Nguyễn Hữu Thái khi bị bắt giữ cùng một số chân dài có liên quan. Ảnh: VietNamNet

"Tú ông" cắt phế 20-40% của gái bán dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện Nguyễn Hữu Thái, sống tại Chung cư Emerald (quận Tân Phú) có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng.

Lúc đó, Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng C02, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng C02, đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá. Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/1, Cục C02 cùng Công an quận 1 đã ập vào kiểm tra khách sạn trên địa bàn bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Từ lời khai, công an bắt giữ “tú ông” Thái. Lúc bị bắt, Thái hết sức bất ngờ, hoảng loạn khi bị công an tra tay vào còng số 8.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Thái, công an thu giữ nhiều đồ vật và tài liệu liên quan đến việc điều hành mại dâm. Tại đây, nhà chức trách đã thu được số tiền mặt lớn, sổ tiết kiệm, và phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Số tiền mặt thu giữ được tại nơi ở của Thái. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Lực lượng chức năng xác định Thái có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và đã chịu án phạt 2 năm, ra tù vào tháng 6/2022. Chỉ sau 2 tháng ra tù, Thái đã dựa vào các mối quan hệ xã hội và sử dụng tài khoản ảo để tham gia vào nhiều nhóm kín liên quan đến hoạt động mại dâm trên mạng xã hội ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Mỗi nhóm có hàng nghìn thành viên, trong đó có nhiều gái bán dâm. Thái tham gia tổng cộng 169 nhóm với hơn 6.300 thành viên nhằm tìm kiếm và lôi kéo những người có nhu cầu bán dâm vào đường dây mại dâm do hắn điều hành. Ngoài ra, Thái còn lập và mua lại các nhóm kín nhằm tập hợp những người tìm hiểu về gái mại dâm và có nhu cầu mua dâm để thu lợi bất chính.

Thành viên muốn tham gia nhóm do Thái lập ra phải trả tiền phí thì mới được Thái duyệt cho vào nhóm. Khách hàng có nhu cầu mua dâm có thể xem thông tin về gái bán dâm trong nhóm và liên hệ trực tiếp với Thái để nhận ảnh và thông tin cá nhân của các cô gái để lựa chọn.

Khi khách hàng đã chọn được gái bán dâm, họ sẽ liên hệ với Thái để thỏa thuận giá. Lực lượng chức năng xác định Thái đã thỏa thuận mức giá từ 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào độ nổi tiếng của gái bán dâm. Thái sẽ giữ lại hoa hồng từ 20-40% trên số tiền này.

Thu lợi bất chính khoảng 15 tỷ đồng chỉ trong 1,5 năm

Tại thời điểm triệt phá đường dây, công an xác định rằng Thái đã tạo lập, quản lý và điều hành 7 nhóm kín với tổng số thành viên lên tới 65.992 người. Khi Thái bị bắt, vẫn có nhiều người tiếp tục gửi tiền vào tài khoản của hắn để được duyệt tham gia các nhóm này. Theo lời khai của Thái, thành viên trong các nhóm này đến từ hầu hết các tỉnh thành trong nước và cả ở nước ngoài.

Trong các nhóm kín, Thái thường đăng tải các liên kết báo chí, hình ảnh, tên, mã số, năm sinh, chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng và giá tiền của gái bán dâm để môi giới hoạt động mại dâm.

Công an xác định số lượng gái bán dâm mà Thái môi giới lên đến hàng nghìn lượt, với thành phần rất đa dạng, bao gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sĩ và KOL. Đáng chú ý, Thái thường xuyên cập nhật thông tin về gái bán dâm, và vào thời điểm bị bắt, vẫn còn hàng chục cô gái đang chờ Thái duyệt để được đưa lên các nhóm kín nhằm thực hiện hoạt động mại dâm.

Theo lời khai của Thái, từ khi bắt đầu hoạt động môi giới mại dâm qua các nhóm kín cho đến khi bị phát hiện, hắn đã thu lợi bất chính từ phí gia nhập của các thành viên và tiền môi giới lên tới hơn 15 tỷ đồng.

Việc triệt phá chuyên án này gặp nhiều khó khăn do khách mua dâm và gái bán dâm không biết đến thân phận thật của Nguyễn Hữu Thái. Thái hầu như không trực tiếp gặp gỡ hay tiếp xúc với bất kỳ ai liên quan đến hoạt động mua bán dâm.

Trong quá trình điều tra, Cục C02 đã thu thập nhiều tài liệu cho thấy "tú ông" này đã quảng bá về những vụ việc liên quan đến hoạt động mại dâm bị công an triệt phá trong các nhóm kín do chính mình quản lý.

Cụ thể, Thái tỏ ra coi thường những người môi giới khác bị bắt trước đó và khẳng định với các thành viên trong nhóm rằng đường dây của hắn rất tinh vi và sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Do đó, khi bị C02 bắt giữ, Thái đã rất bất ngờ và hoảng loạn, cắn xé không kiểm soát vào tay và người của cán bộ trinh sát thuộc Cục C02. Ngay sau đó, Cục C02 đã nhanh chóng phối hợp với Bệnh viện 30/4 Bộ Công An để thực hiện các biện pháp xét nghiệm và chống phơi nhiễm cho các cán bộ chiến sĩ. Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy Thái âm tính.

Hiện tại, Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0 nơi phơi bày bộ mặt thật của những tú ông, tú bà sang chảnh, giàu có. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, họ điều hành các đường dây bán dâm tinh vi, sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động phi pháp. Lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến, các đối tượng này lôi kéo, thao túng nhiều cô gái trẻ vào con đường tội lỗi. Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn