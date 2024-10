"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0: "Những nàng kiều" sa lưới, lộ 157 phi vụ mua bán dâm

"Nàng kiều" sa lưới

Vào tháng 4/2020, cơ quan Công an TP. Đà Nẵng triệt phá thành công đường dây môi giới mại dâm do Đặng Thị Hương (SN 1985, quê Quảng Ninh; tạm trú tổ 18, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cầm đầu.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 9/4/2020, Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) kiểm tra nhà số 89 Nguyễn Xuân Khoát (phường An Hải Bắc), bắt quả tang ông Le Jung S. (56 tuổi; quốc tịch Hàn Quốc) và chị Ch.Th.Ch. (22 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên) có hành vi mua bán dâm.

Đến 3h ngày 10/4/2020, Công an phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) phát hiện tại nhà 35 Phan Anh có anh T.Th.L. (36 tuổi) mua bán dâm với chị Ng.Th.A. (33 tuổi; quê Thái Nguyên).

"Nàng kiều" bị bắt khi bán dâm. Ảnh: Công an TP.HCM

Từ lời khai của các đối tượng, ngày 16/4/2020, cơ quan công an đã khởi tố, tạm giam 6 người đang tạm trú trong căn nhà trên đường Minh Mạng (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để làm rõ về hành vi “Tổ chức mại dâm” gồm Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1997, ngụ thôn Liên Phú, xã Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh); Phạm Văn Quân (SN 1992, ngụ xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng); Nguyễn Văn Tình (SN 1992); Cao Xuân Dương (SN 1995, cùng ngụ xã Liên Sơn, huyện Liên Sơn, Hòa Bình); Trần Văn Mạnh (SN 1997, ngụ TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và Trần Ngọc Sơn (SN 1995, ngụ xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Đường dây mại dâm này do Phạm Thị Hương cầm đầu. Tuy nhiên, sau khi đường dây bị triệt phá, Hương đã "nhanh chân" bỏ trốn. Đến tháng 7/2020, Hương bị bắt giữ.

"Tập đoàn phò" hoạt động ra sao?

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 2/2020, Đặng Thị Hương thuê nhà 178 Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để đăng ký kinh doanh lưu trú khách sạn nhưng thực chất để hoạt động mại dâm. Thời điểm này, Hương gọi thêm 5 gái bán dâm về ở cùng để quản lý và hoạt động, gồm: Phạm Thị Thủy Tiên; Nguyễn T.A (SN 1988; ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Vương Thị H.A (SN 1989; ngụ huyện Tánh Linh, Bình Thuận); Lò T.H (SN 1994; ngụ huyện Tân Hưng, Lai Châu) và Hoàng Thị T.H (SN 1989; ngụ TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc).

Hình ảnh những "nàng kiều" gửi cho khách. Ảnh: Công an TP.HCM

Hương thỏa thuận ăn chia với gái mại dâm tỷ lệ: Số tiền bán dâm thu được theo quy định thì Hương được 40%, còn lại 60% gái bán dâm được hưởng. Nếu khách có cho thêm tiền thì số tiền này gái bán dâm được hưởng. Việc liên lạc giữa Hương và gái mại dâm được thực hiện trên wechat "Những nàng kiều".

Ngoài ra, cơ sở này còn liên kết với các gái bán dâm bên ngoài để chia nhau hoạt động. Hương phân công người điều gái và thuê người cảnh giới vòng ngoài. Cơ sở này có camera an ninh để đề phòng, theo dõi lực lượng chức trách.

Tháng 3/2020, Hương gọi anh họ là Trần Minh Hoàng (SN 1993, trú tỉnh Vĩnh Phúc) vào Đà Nẵng cùng điều hành đường dây mại dâm. Hoàng và Hương chỉ đạo Phạm Thị Thủy Tiên, Phạm Văn Quân, Nguyễn Văn Tình, Cao Xuân Dương, Trần Văn Mạnh và Trần Ngọc Sơn lập nhóm kín trên Facebook, lấy tên là “Tập đoàn phò” để liên lạc, trao đổi thông tin nhanh với nhau.

Phiên xét xử tú bà Hương và đồng phạm. Ảnh: Dân Trí

Hoàng điều hành, quản lý nhóm này. Hoàng chiêu mộ thêm 4 đàn em phía Bắc vào, chiêu mộ thêm gần chục đối tượng tiền án tiền sự tại Đà Nẵng cùng với nhóm của Hoàng chuyên đăng hình ảnh các cô gái lên mạng Zalo và Facebook để tìm kiếm khách mua dâm hoặc gửi đến khách mua dâm đã quen biết từ trước, liên hệ trực tiếp với gái bán dâm.

Tất cả các giao dịch đều phải thông qua nhóm kín trên Facebook “Tập đoàn phò” và Hoàng, Hương điều gái đến khách sạn bán dâm. Phạm Thị Thủy Tiên vừa bán dâm vừa phụ trách sổ sách thu chi tiền bạc. Theo luật ngầm của đường dây này, khách liên hệ mua dâm 1 lần là 1 – 2 triệu đồng, qua đêm là 3 – 5 triệu đồng (tùy khách người Việt Nam hoặc người nước ngoài).

Khi có khách, gái bán dâm tự đi xe ôm tới hoặc Dương, Quân, Mạnh, Sơn chở gái đến địa điểm khách chọn.

Chỉ từ ngày 28/3/2020 đến 9/4/2020, Hương, Hoàng và các đối tượng đã môi giới mại dâm 157 lần, thu lợi hơn 54 triệu đồng.

Tú ông Trần Minh Hoàng. Ảnh: Dân Trí

Cơ quan điều tra xác định, đây là một trong những đường dây mại dâm chuyên nghiệp, tinh vi lớn tại Đà Nẵng, hoạt động trong lúc cao điểm phòng chống dịch bệnh, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; bất chấp quy định về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh có điều kiện: massage, quán bar, vũ trường, khách sạn lưu trú…

Ngày 4/3/2021, TAND TP.Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Đặng Thị Hương 12 năm tù; Phạm Thị Thủy Tiên 9 năm tù về tội “Chứa mại dâm” và “Môi giới mại dâm”; Trần Ngọc Sơn 3 năm tù; Phạm Văn Quân; Cao Xuân Dương; Nguyễn Văn Tình; Trần Văn Mạnh đều 4 năm tù về tội “Môi giới mại dâm”.

Trần Minh Hoàng cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm".

"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0 nơi phơi bày bộ mặt thật của những tú ông, tú bà sang chảnh, giàu có. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, họ điều hành các đường dây bán dâm tinh vi, sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động phi pháp. Lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến, các đối tượng này lôi kéo, thao túng nhiều cô gái trẻ vào con đường tội lỗi. Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn