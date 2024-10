"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0: Lộ diện "má mì" cầm đầu đường dây gái gọi hạng sang, "cắt phế" đậm

Chiều 25/1/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã đột phá thành công một đường dây mại dâm với sự tham gia của nhiều “chân dài” người Nga và Ukraina, do "tú bà" Prokofeva Elena (SN 1991, quốc tịch Nga) cầm đầu.

Đây là lần đầu tiên, Công an TP.HCM triệt phá 1 đường dây mại dâm mà cả người bán và “tú bà” đều là người nước ngoài.

"Tú bà" Prokoffva Elena tại cơ quan công an. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Chiêu thức "tuyển đào" tinh vi

Tại cơ quan công an, “tú bà” Prokoffva Elena, cùng các đối tượng khác trong đường dây đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai, khoảng năm 2015, Prokoffva Elena nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch tại nhiều địa điểm như Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc…Trong quá trình này, Elena nảy sinh ý định thiết lập một đường dây mại dâm cao cấp, chủ yếu bao gồm các cô gái đến từ Nga hoặc Ukraina.

Nguồn khách chủ yếu của cô đến từ mạng xã hội như Facebook, Zalo, WhatsApp, WeChat, Instagram... Sau khi liên hệ với các cô gái ở Nga và Ukraina, Elena dụ dỗ những người muốn xuất ngoại kiếm tiền bằng việc bán thân.

Khi các cô gái đồng ý, “tú bà” sẽ chi trả vé máy bay và chi phí đi lại sang Việt Nam. Sau khi tới sân bay Tân Sơn Nhất, Elena đón họ và sắp xếp chỗ ở tại khách sạn hoặc nhà thuê riêng. Tuy nhiên, khi đi khách, các cô gái phải tự lo chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà.

Đường dây của “tú bà” Prokoffva Elena tập hợp khoảng 5-10 cô gái trẻ.

Đáng chú ý, khi các cô gái này đến Việt Nam, hầu hết đều không biết nhiều về Elena. Khi tiếp xúc với các cô gái đồng hương, ngoại quốc do chính mình “dụ” qua Việt Nam “tú bà” không cho họ biết là cô đang ở đâu.

Những cô gái người nước ngoài trong đường dây của "tú bà" người Nga. Ảnh: Tạp chí Tri Thức

Về khách hàng, "má mì" này chia thành hai nhóm: một là khách quen trong các chuyến du lịch của cô, hai là qua các mạng xã hội. Thông thường, Elena đăng hình ảnh của các "chân dài" lên mạng để giới thiệu và báo giá. Khi có khách, hai bên sẽ đồng ý giá cả. Do không thông tiếng Việt, Elena yêu cầu khách Việt sử dụng phần mềm dịch tiếng Anh hoặc tiếng Nga để giao tiếp.

Phần lớn các "chân dài" trong đường dây của Elena thường đi các tour du lịch tình dục như Đà Lạt, Phú Quốc, Đà Nẵng… Tiền thu từ việc mua bán dâm sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của Elena, và "tú bà" này chỉ trả 50% cho các chân dài.

Giá dịch vụ trong đường dây mại dâm này có giá khoảng 6 triệu đồng/giờ. Gói sextour có giá 10 triệu đồng cho 5 giờ, 15 triệu đồng cho 10 giờ và 20 triệu đồng cho một ngày. Trong vòng 1 tháng, Elena đã thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng.

Cuộc ngã giá bất thành

Cuối năm 2018 và đầu năm 2019, qua quá trình điều tra và nắm bắt tình hình địa bàn, các trinh sát công an của đội nghiệp vụ số 6 thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM phát hiện một đường dây mại dâm cao cấp do một người nước ngoài cầm đầu.

Vào 14h15 ngày 22/1/2019, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính đồng thời tại hai khách sạn: một ở đường Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, và một trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 3 cặp nam-nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua khai báo, các cô gái thừa nhận hành vi mua bán dâm cho khách. Từ lời khai, trinh sát của đội 6 phối hợp cùng Công an quận 2 đã bắt giữ người có vai trò tổ chức, môi giới các vụ mua - bán dâm nói trên, đó là Prokoffva Elena tại nơi lưu trú của cô này - 1 căn hộ chung cư cao cấp ở quận 2, TP.HCM.

Qua xác minh, căn hộ cao cấp này do Prokoffva Elena ở chung với bạn trai. Thời điểm ập vào khống chế bắt giữ "tú bà" cũng ngỡ ngàng. Lúc đầu khi làm việc với công an, Prokoffva Elena không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi trinh sát công an yêu cầu cô cung cấp "pass" (Mật mã) để mở khoá điện thoại để kiểm tra nhưng cô không đồng ý.

Trong qua trình làm việc, "tú bà" yêu cầu lực lượng đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất để bắt máy bay về Nga. Đồng thời, đưa ra đề nghị nếu lên máy bay về được Nga thì sẽ hậu tạ 500 triệu đồng để “hối lộ” lực lượng chức năng hòng mong bỏ qua sự việc, tờ Sài Gòn Giải Phóng đưa tin.

Tuy nhiên trước sự đấu tranh của lực lượng chức năng, "tú bà" Prokoffva Elena thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Prokoffva Elena tại phiên tòa. Ảnh: Lao Động

Ngày 15/7/2019, TAND TP.HCM xét xử và tuyên án bị cáo Prokoffva Elena 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm".

"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0, nơi phơi bày bộ mặt thật của những tú ông, tú bà sang chảnh, giàu có. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, họ điều hành các đường dây bán dâm tinh vi, sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động phi pháp. Lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến, các đối tượng này lôi kéo, thao túng nhiều cô gái trẻ vào con đường tội lỗi. Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn