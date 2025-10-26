Man United lần đầu thắng ba trận liên tiếp dưới thời HLV Amorim

Niềm vui của các cầu thủ Man United sau khi ghi bàn vào lưới Brighton - Ảnh: REUTERS

Trận này, Man United nhập cuộc hứng khởi và tạo ra được thế trận lấn lướt trước Brighton. Nỗ lực gây sức ép của "quỷ đỏ" được đền đáp bằng bàn thắng mở tỉ số ở phút 24 nhờ công của Matheus Cunha.

Ở tình huống này, Cunha nhận đường chuyền của Casemiro ở rìa vòng cấm, đẩy bóng sang phải 1 nhịp rồi tung cú cứa lòng đẹp mắt, ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Cunha sau 8 trận tịt ngòi. Một tín hiệu vui với các CĐV Man United.

10 phút sau, tỉ số được nâng lên 2-0 cho Man United khi cú sút xa của Casemiro bật chân một cầu thủ Brighton đổi hướng đi vào lưới.

Hiệp 2, Man United tấn công dồn dập và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, "quỷ đỏ" đã tìm được bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 62.

Bryan Mbeumo là người lập công cho Man United với pha đi bóng lắt léo và dứt điểm vào góc gần đẹp mắt.

Bryan Mbeumo có trận đấu xuất sắc khi lập cú đúp bàn thắng cho Man United - Ảnh: REUTERS

Có ba bàn dẫn trước nhưng Man United rất biết cách làm các CĐV thót tim. Phút 74, Dani Welbeck ghi bàn từ quả đá phạt tuyệt đẹp, rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Brighton. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+2 khi Charalampos Kostoulas ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3.

Nhưng khán đài sân Old Trafford gần như nổ tung khi Bryan Mbeumo dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Brighton trong pha đối mặt để ấn định chiến thắng 4-2 cho Man United. Với chiến thắng này, Man United có trong tay 16 điểm sau 9 vòng đấu, tạm đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Họ sẽ giữ được vị trí này nếu Liverpool thua Brentford.

