Sốc: Man United sa thải HLV Amorim

HLV Amorim gây thất vọng vì thành tích bết bát của Man United thời gian qua - Ảnh: REUTERS

Thông tin này được đăng tải sớm nhất bởi nhà báo uy tín David Ornstein. Ông cho biết ban lãnh đạo Man United đã quyết định sa thải HLV Ruben Amorim vì thành tích bết bát của đội, cũng như mâu thuẫn trong công việc.

Quyết định này được đưa ra chưa đầy 1 ngày sau trận hòa 1-1 giữa Man United và Leeds United, diễn ra ở vòng 20 Premier League.

Trận hòa này là lần thứ 4 Man United mất điểm trong 5 vòng đấu gần nhất, khiến họ ngày càng gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua vào top 4 giải đấu.

Sau 20 vòng, Man United hiện mới có 31 điểm, kém vị trí thứ 4 của Liverpool 3 điểm. Thành tích này càng tệ hại hơn khi xét trong bối cảnh họ không phải đá bất kỳ giải đấu châu lục nào mùa này.

Trước đó, Man United cũng đã bị loại ở Cúp liên đoàn, sau khi thua đội bóng ở Giải hạng tư là Grimsby Town - một kết quả gây sốc.

HLV Amorim được Man United bổ nhiệm vào ngày 11-11-2024, thay thế người tiền nhiệm Erik Ten Hag.

Kể từ khi tiếp quản đội bóng, chiến lược gia người Bồ Đào Nha hoàn toàn thất bại trong nỗ lực vực dậy Man United. "Quỷ đỏ" kết thúc mùa giải với cảnh trắng tay, và xếp thứ 15 ở Premier League.

Thành tích bết bát của Man United khiến căng thẳng giữa HLV Amorim và ban lãnh đạo bị đẩy lên cao.

Trong cuộc họp báo sau trận hòa Leeds United, HLV Amorim tuyên bố trong cuộc họp báo rằng ông là "người quản lý" (manager), chứ không đơn thuần chỉ là "HLV trưởng" (coach).

Phát biểu này nhằm đáp trả ban lãnh đạo đội bóng, khi HLV Amorim bị yêu cầu thay đổi sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, để sử dụng sơ đồ 4-3-3 truyền thống của đội bóng.

Những mâu thuẫn này trở thành giọt nước tràn ly, dẫn đến việc ban lãnh đạo sân Old Trafford ra quyết định sa thải HLV Amorim. Được biết cựu danh thủ Darren Fletcher sẽ là HLV tạm quyền của Man United.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn