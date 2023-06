Thấy con ngủ say, bố ôm con xuống nằm đất để giành ôm mẹ, hành động của đứa trẻ khiến ai cũng bật cười

Mỗi một đứa trẻ xuất hiện mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên đôi khi chúng lại là rào cản khiến bố mẹ bị hạn chế thể hiện tình yêu dành cho nhau, tuy nhiên không ai lại dám "ý kiến" gì.

Đó có lẽ là tình cảnh của một cặp bố mẹ đang gây xôn xao mạng xã hội xứ Trung ít giờ qua. Cụ thể đoạn camera giám sát trong phòng ngủ ghi lại toàn bộ cảnh tượng hài hước, đáng yêu của gia đình nhỏ. Theo đó, vì vợ phải ru con ngủ nên người chồng bị ép ra khỏi giường, ông bố chỉ có thể ngủ trên chiếc thảm được đặt cạnh giường.

Tuy nhiên ngay sau khi con trai ngủ say, ông bố đã bế con trai xuống nằm vào vị trí ở thảm để anh lên giường ngủ chung với vợ. Ông bố an tâm nằm xuống, vòng tay ôm lấy vợ yêu mà không ngờ cậu con trai đã bị tỉnh dậy khi dịch chuyển chỗ ngủ.

Thấy bố mẹ ôm nhau còn mình phải nằm dưới đất, cậu bé lập tức trèo lên giường chen vào giữa bố và mẹ để giành lại vị trí của mình. Thậm chí bé trai còn liên tục lấy tay cào cấu vào mặt bố để xả cơn tức giận.

Người cha bất lực với cậu con trai ngoan cố giành mẹ, ông bố nói "Mẹ là của bố". Thế nhưng cậu con trai cũng không vừa, lập tức phản bác: "Mẹ là của con".

Cuộc chiến không hồi kết của gia đình nhỏ khiến nhiều người bật cười: "Gia đình siêu dễ thương"; "Tôi nghĩ người mẹ sẽ rất hạnh phúc khi cả chồng và con đều trân trọng mình"; "Trẻ con bám mẹ là chuyện bình thường, bố đành chịu thua nhé"; "Nếu cho mẹ chọn 1 trong 2, chắc chắn bố không phải là lựa chọn"; "Nhà tôi có một cô con gái, mỗi lần nó được ôm bố là sẽ nhìn chằm chằm vào tôi như để khiêu khích vậy"; "Con trai bám mẹ quá, bố thua rồi".

Việc chăm sóc con nhỏ vô cùng mệt mỏi và vất vả. Chính vì thế người mẹ không mong cầu gì hơn khi nhận được sự quan tâm của chồng và con. Bởi vậy mà người mẹ trên mới khiến nhiều người ghen tỵ bởi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới khi vừa được chồng yêu thương lại được con bám dính. Bên cạnh đó, những giây phút hạnh phúc này sẽ khiến các thành viên trong gia đình gắn kết nhau hơn, biết yêu thương và trân trọng nhau hơn.

Tác giả: CHI CHI

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn