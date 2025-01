Tháo gỡ vướng mắc khi phổ cập GD mầm non cho trẻ mẫu giáo

Sự tham gia, đóng góp của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đóng vai trò quan trọng trong công tác phổ cập giáo dục trẻ mầm non từ 3-5 tuổi. Tiểu ban Giáo dục mầm non, Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nguồn nhân lực sẽ tổng hợp các ý kiến, đề xuất từ các địa phương để có thật nhiều dữ liệu, tham mưu cho Bộ GD&ĐT hoàn thiện dự thảo trong thời gian tới.